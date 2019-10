Cum a fost transformata Angelina Jolie in Maleficent! VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- 'Maleficent' este un monstru, o fiinta nascuta pentru a face rau, dupa cum se povesteste de obicei. De fapt, 'Maleficent' este o mama cu o inima mare, acoperita de obscuritatea a doua coarne negre: 'Maleficent', interpretata de Angelina Jolie, este cealalta fata a unui basm care nu mai este o poveste…

- 'Maleficent' este un monstru, o fiinta nascuta pentru a face rau, dupa cum se povesteste de obicei. De fapt, 'Maleficent' este o mama cu o inima mare, acoperita de obscuritatea a doua coarne negre: 'Maleficent', interpretata de Angelina Jolie, este cealalta fata a unui basm care…

- 'Maleficent' este un monstru, o fiinta nascuta pentru a face rau, dupa cum se povesteste de obicei. De fapt, 'Maleficent' este o mama cu o inima mare, acoperita de obscuritatea a doua coarne negre: 'Maleficent', interpretata de Angelina Jolie, este cealalta fata a unui basm care

- Zahara, fiica actriței Angelina Jolie și a lui Brad Pitt și-a lansat propria colecție de bijuterii. Adolescenta in varsta de 14 ani a debutat Zahara Collection in timp ce și-a insoțit celebra mama la premiera filmului Maleficent: Mistress of Evil din Los Angeles. Tanara și-a accesorizat rochia neagra…

- O femeie din Iran celebra pentru postarile sale pe Instagram, prin care iși arata eforturile drastice depuse pentru a arata ca actrița Angelina Jolie, a fost arestata, anunța stuff.co.nz. Sahar Tabar este acuzata de blasfemie, incitare la violența, obținerea de venituri prin mijloace inadecvate și coruperea…

- Angelina Jolie (44 de ani) a avut o aparitie spectaculoasa pe covorul rosu al premierei noului film „Maleficent“. Actrita americana a fost insotita de cinci dintre cei sase copii pe care ii are cu fostul sot, Brad Pitt.

- Decesul lui Sid Haig a fost confirmat de soția actorului, Susan Oberg. "Sambata, pe 21 septembrie, cealalta jumatate a sufletului meu a trecut de pe acest taram, pe un altul. S-a intors, ca o stea luminoasa, in Univers. A fost și va fi mereu ingerul meu, cel mai bun prieten al meu. Și-a adorat familia,…

- Brad Pitt se numara printre starurile internaționale care nu au cont de Instagram. Actorul a explicat care este motivul pentru care nu iși dorește acest lucru. Starul hollywoodian Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, a fost intrebat de un reporter de la E!News de ce nu are cont de Instagram, asemenea…