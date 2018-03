Stiri pe aceeasi tema

- Invatamantul romanesc este zguduit de un nou scandal de pedofilie. Un profesor de sport din Alba Iulia este acuzat de parintii a 27 de elevi de clasa a sasea de comportament indecent si violent.

- Angajații Kaufland s-au autosesizat și au incercat sa prinda șoarecele, insa acesta a fugit printre produse. In urma incidentului, Kaufland a emis un comunicat de presa. „Ne cerem scuze clientilor pentru incidentul regretabil din Curtea de Arges. Am retras imediat toate produsele…

- Clientii unui magazin Kaufland din Curtea de Arges au avut parte de o surpriza neplacuta la inceputul acestei saptamani, dupa ce in vitrina frigorifica au observat cum misuna un soarece printre bucatile de carne. Autoritatile s-au autosesizat dupa articolele din presa.

- Scene incredibile suprinse la un hypermarket din Curtea de Arges. Un filmulet a ajuns pe Facebook, in el fiind surprind un soarece ce se plimba printre bucatile de carne. In acelasi filmulet, vanzatoarea incerca sa prinda animalutul,asta spre dezgustul potentialilor clienti. Asa cum era de asteptat,…

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- Circa 480 de kilograme de carne congelata, 846 de kg semifabricate din carne si 80 de kg de mezeluri au fost descoperite intr-un microbuz parcat pe teritoriul unui depozit din sectorul Rascani. Marfa descoperita era cu termenul de valabilitate expirat si nu avea acte de provenienta.

- Dupa imaginile șocante surprinse in supermarketul Kaufland din Curtea de Argeș, unde un șoarece se plimba nestingherit printre bucațile de carne din vitrina, compania a reacționat, cerandu-și scuze public pentru situația ivita. Reprezentanții Kaufland au transmis ca au fost restabilite conditiile igienico-sanitare…

- Un șoarece a fost filmat in vitrina cu carne a unui magazin Kaufland din Curtea de Argeș. Un filmuleț postat pe Facebook de un client arata cum șoarecele se plimba pe carne, iar apoi o angajata a hypermarketului Kaufland incearca sa il prinda, cu mana. In tot acest timp, clientul o avertizeaza sa nu…

- "Va ia de mana, doamna! Va musca, nu puneti mana pe el!" Vanzatoarea cheama o colega in ajutor, dar animalul se face repede nevazut. Compania a reactionat si a transmis ca a retras imediat toate produsele din vitrina pentru distrugere, fiind restabilite conditiile igienico-sanitare. „Ne cerem…

- Ieri, in timp ce unii romani umblau zgribuliti, cu toate hainele din sifonier pe ei, Stelian Ogica a fost filmat intr-o ipostaza incredibila, care l-ar face invidios pana si pe "tatucul" rusilor, Vladimir Putin!

- In imagini se vede cum animalul mananca din bucatile de carne. La un moment dat, clientii ii atentioneaza pe angajati despre aceasta situatie. Unul dintre macelari incearca sa prinda rozatoarea, dar soarecele dispare prin gaurile din frigidere. reprezentanții hipermarketului spun ca regreta…

- Andreea Mantea și-a filmat fiul in timp ce dansa și a facut totul public spre incantarea fanilor care au reacționat imediat și i-au spus vedetei ca David este foarte talentat. Andreea Mantea și David au petrecut weekend-ul impreuna și ca de fiecare data, cei doi s-au distrat pe cinste. „Antitalent!…

- Fabrica de mezeluri Raitar din Sasca Noua, judetul Suceava, o companie detinuta de antreprenorul roman Grigore Florea, a produs si vandut anul trecut preparate din carne de circa 10 mil. euro, potrivit reprezentantilor companiei.

- What's UP a filmat anul trecut o serie de videoclipuri in Islanda, locul in care s-a aflat și celebrul artist Justin Bieber. Mai mult decat atat, in clipul piesei "Ora 2" apare un avion pe care Justin s-a urcat. El a filmat clipul "I’ll show you", pe impresionantul vehicol aerian, de tip Douglas Super…

- In total, 526 de locatii KFC au ramas inchise, dupa ce duminica noaptea compania a anuntat ca va inchide 646 de restaurante. Luni seara, lantul american de restaurante a publicat o lista cu 338 de locatii deschise in Marea Britanie, dintr-un total de 900. Lipsa carnii de pui reprezinta o problema…

- Dragostea plutește in aer la Exatlon! Mai exact, dupa relatia „speciala” pe care au avut-o Claudia Pavel si Catalin Cazacu, alti doi concurenti de la Exatlon au fost luati la ochi de telespectatorii emisiunii. Mai exact, fanii show-ului au observat ca s-au legat intrigi si intre concurentii mexicani,…

- Exista o gama vasta de surse vegetale, care ajuta dezvoltarea celulara. Nu trebuie sa consumi carne, oua și lactate pentru necesarul de proteine. Afla și alte surse mult mai sanatoase din surse vegetale, la fel de bune.

- Lasata Secului de Paste se desfasoara in doua trepte. Lasata secului de carne are loc in penultima duminica dinaintea inceperii postului. Anul acesta, ultima zi in care se mananca preparate din carne inainte de post este 11 februarie. Duminica viitoare, 18 februarie, are loc Lasata Secului de branza,…

- JO DE IARNA 2018. Kim Jong-Un, dictatorul nord-coreean, a fost de acord sa trimita o delegatie in Sud si cele doua state vor avea o echipa feminina comuna de hochei pe gheata la JO DE IARNA 2018. JO DE IARNA 2018. Carne de caine la Olimpiada, in ciuda oricarei opozitii JO DE IARNA 2018.…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis in sedinta de miercuri sa-l sanctioneze cu avertisment pe senatorul Serban Nicolae pentru afirmatia la adresa deputatului Cosette Chichirau. Pe 6 decembrie 2017, Cosette Chichirau a povestit cum a…

- Accidentata destul de rau la Exatlon, Anda Adam s-a intors zilele trecute in carje in Romania. Cantareata a povestit, luni seara, despre experienta pe care a trait-o in Republica Dominicana. Blondina a dezvaluit ca este o competitie foarte grea, mult mai dificila decat ce se vede pe micul ecran.

- Au trecut mai bine de zece ani de cand a decis sa renunțe la carne, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Petru Paun, actorul care poate fi urmarit de telespectatorii Antenei 1 in cadrul serialului „Fructul oprit”, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, este adeptul unei vieți sanatoase, propunandu-și…

- Regizorul american Steven Soderbergh a lansat trailerul unui lungmetraj horror, intitulat „Unsane”, pe care l-a filmat doar cu camera unui iPhone, informeaza entertainmentweekly.com. Din distributia acestui horror filmat doar cu iPhone-ul fac parte Claire Foy, Joshua Leonard, Jay Pharoah, Juno Temple,…

- Accidentul petrecut la Moisei, in cursul zilei de miercuri, 24 ianuarie, a fost filmat integral de o camera de supraveghere aflata in zona. Imaginile arata foarte clar cum soferul unui autoturism marca Skoda abordeaza gresit un viraj la dreapta, in conditiile carosabilului inghetat. Pierde controlul…

- „Consumatorii pot degusta tocanita de oaie, pastrama, carnati, branzeturi, iar cei interesati vor putea sa isi procure carne si produse din carne de oaie din cadrul celor 16 standuri special amenajate. In cadrul evenimentului se vor mai regasi, de asemenea, cinci standuri cu vin ale producatorilor locali.…

- Unele scene din superproducția ”Fructul oprit”, difuzata in fiecare luni, de la 20.00, s-au tras in Cimitirul ”Bellu” din capitala. Daca pentru Michaela Prosan (interpreta Soniei) a fost o premiera, actorul Adrian Titieni (Tudor Caragea) a filmat pentru a cincea oara in aceasta locație. Serialul este…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi anunta ca va cere ca la începutul sesiunii parlamentare Comisiilor de aparare sa analizeze modul în care Jandarmeria a gestionat protestele, punctând ca evenimentul de sâmbata, în care un jandarm…

- Solistul de la Maroon 5 ne arata ca filtrele aplicației Snapchat nu și-au pierdut din coolness. Cu look-ul sau fresh și acesta s-a filmat pentru clipul piesei “Wait” folosind toate filtrele din Snapchat. Adam Levine a incercat filtrele in casa sa și s-a filmat cu telefonul mobil in permanența pentru…

- Arta din soia la Fabrica de Pensule. Doi clujeni fac mezeluri fara carne și le exporta in Europa Fabrica de Pensule produce nu numai opere de arta, ci și mezeluri. Produsele din soia fabricate aici de catre o familie de intreprinzatori din Cluj sunt tot mai solicitate in mai multe țari din vestul Europei.…

- Consiliul Concurentei a amendat cu 3.056.314 lei (aproximativ 655.904 euro) companiile CRH Ciment Romania SA (fost Lafarge) si Comnord SA pentru punerea in practica a unei concentrari economice inainte de a fi autorizata de autoritatea de concurenta.

- Un lider al mafiei japoneze Yakuza, care a fugit de justitia din Japonia timp de 15 ani, a fost arestat in Thailanda, dupa ce imagini cu tatuajele sale au devenit virale pe Facebook, relateaza bbc.com.Shigeharu Shirai este acuzat ca a ucis un barbat dintr-o banda rivala in 2003, scrie news.ro.…

- O asistenta din Arabia Saudita si-a batut joc de un bebeluș, internat in spital din cauza unei infectii urinare. I-a schimonosit fața si a pus filmarea pe internet. Imaginile s-au raspandit rapid, spre disperarea parintilor.

- Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta au controlat, in perioada sarbatorilor de iarna, peste 200 de unitați de alimentație publica de pe litoral din care au retras de la vanzare zeci de tone de produse alimentare expirate sau prezentand alte deficiențe.

- Un vicepresedinte al Live Nation, una dintre cele mai mari companii de divertisment din lume, a fost prins in timp ce filma la metrou femei pe sub fusta cu ajutorul unui stilou cu camera. Pe mediile de stocare ale lui Andrew Macrae, in varsta de 43 de ani, oamenii legii au descoperit 50.000 de astfel…

- Ingrediente Papanași cu dulceața de afine 500 g branza de vaci300-350 g faina2 oua70 g zahar1 praf de sare1 lingurița praf de coptEsența de lamaie400-500ml ulei (pentru prajit)faina pentru lucrupentru servit:dulceața dupa gust (eu am folosit…

- Mai multi sateni din Ghergheasa au crezut ca au nimerit o superoferta atunci cand au gasit de cumparat de la un samsar carne de vita mult mai ieftina decat pe piata. Nu stiau insa ca la tocatura pentru sarmale au folosit de fapt carne de cal. S-a aflat despre inselaciune dupa ce vecinii vanzatorului…

- O lumina ciudata pe cer a fost vazuta de mai multi oameni, marti 26 decembrie a.c. la ora 04:30 (in directia Nord-Est). Cei care au surprins fenomenul, vizibl si cu ochiul liber nu au stiut ce sa creada si au cerut socoteala autoritatilor.

- Un barbat in varsta de 34 de ani din Rusia si-a batut cumplit sotia pentru ca voia sa il paraseasca. Dupa ce tanara a lesinat el a fotografiat-o pentru a le arata tuturor cum o tine "sub control".

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- In acest weekend, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti au efectuat 6 perchezitii domiciliare, in judetul Mehedinti, la persoane banuite de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. In urma acestor activitati, politistii au ridicat 6 arme letale…

- Presupusul amant al Roxanei Dobre, Florin, fiul lui Danut Udila din clanul cunoscut sub numele de Vancica, s-a intors de la Praga, acolo unde mersese la un turneu de poker. Potrivit imaginilor postate pe retelele de socializare, barbatul s-a intors in tara si a fost filmat in miez de noapte alaturi…

- Jess Catcher a inceput dupa 16 ani sa manance din nou carne. "Am vrut sa vad daca am ratat ceva in anii in care am renunțat sa o mai consum", a spus femeia. Jess Catcher a marturisit ca s-a temut de modul in care corpul sau ar putea reacționa la schimbarea dietei, dar nu se aștepta…

- William si Harry au aparitii scurte in acest film, in rolurile unor soldati ai Imperiului Galactic, si ar fi filmat scenele in aprilie 2016, cand au vizitat platourile de filmare. Aparitia lor in film a fost confirmata de actorul John Boyega. Filmat la Pinewood Studios, in apropiere de Londra, si pe…

- Trichineloza, raspandita in intreaga lume, este o boala determinata de un vierme nematod Trichinella spiralis, care ajunge in organismul uman in urma consumului de carne infestata. Omul se infesteaza prin consum de carne de porc, in principal, dar și de cal, nutrie sau vanat (mistreț, urs), ce conține…

- Mezeluri și carne alterata erau vandute in piețele din Chișinau și din localitațile rurale din țara. Inspectoratul Național de Poliție anunța ca fost anihilata activitatea unei grupari infracționale.

- Adriana Bahmuteanu este o femeie libera de mai bine de doi ani, iarA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat-o pe bruneta in timp ce-si reinnoia garderoba intima. Sa fie acesta semnul ca vedeta e pregatita pentru un nou inceput al vietii amoroase?! ( VEZI AICI: Adriana Bahmuteanu a iesit in…