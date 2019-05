Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un barbat din Reteag s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii dejeni conducand un autoturism, prin Cuzdrioara, deși nu deține permis de conducere. Miercuri, 8 mai, in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Biroului Rutier Dej au depistat un barbat de 48 ani, din…

- Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, pe raza comunei Fratautii Vechi, pe DJ 178 C, au oprit vineri dupa amiaza pentru control un autovehicul ce se deplasa din directia centrul com. Fratauții Vechi catre mun. Radauți, condus de un barabt de 52 de ani, din mun. Radauți. In urma verificarilor…

- Politistii prahoveni au depistat, pe strada Schelei, din orasul Baicoi, un autoturism al carui sofer avea numai 11 ani. Tatal baiatului se afla pe locul din dreapta al masinii. "Pe locul din dreapta se afla tatal minorului, care, fara a constientiza pericolul social al faptei sale, l-a indemnat pe fiul…

- „La ora 16.00 aveam sedinta la Senat. La 15.40, la Mihailesti. Aveam sedinta si la ora 16.00 trebuia sa ajung. Am plecat in timp util numai ca s-a mai intarziat pe drum. Era un drum cu doua benzi pe sens la intrarea in localitate. E adevarat ce s-a intamplat. Ma grabeam sa ajung la Parlament", a afirmat…

- Polițiștii suceveni i-au intocmit dosar penal unui barbat de 40 de ani, din București, dupa ce l-au prins conducind o autoutilitara, cu toate ca permisul lui este suspendat. Barbatul a fost depistat in trafic, aseara, pe DN17, in afara municipiului Vatra Dornei. Bucureșteanul a fost și amendat, pentru…

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Bailești au fost sesizati miercuri, 27 februarie, de catre o tanara de 26 de ani, din Bailești, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta societații in care isi desfasura activitatea si ...

- Dorel Cojan, șeful Poliției Locale Timișoara, a fost prins, duminica dupa-amiaza, conducand cu peste 100 km/h in localitate, intr-o zona unde nu avea voie sa mearga cu mai mult de 50 km/h. Polițiștii din Timiș l-au lasat fara permis de conducere pentru trei luni. Șeful Poliției Locale a fost prins conducand…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a ramas fara permis de conducere. Acesta a fost prins conducand cu 140 de kilometri la ora. A fost amendat și are permisul suspendat timp de 90 de zile. Marius Budai, ministrul Muncii, a fost prins conducand cu 140 de kilometri la ora in afara unei localitați din județul…