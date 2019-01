Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Dinamo Bucuretși a anunțat ca și-a incheiat raporturile contractuale cu jucatorul Armando Cooper de comun acord.„OFICIAL. Raporturi contractuale incheiate cu Armando Cooper. București, 11 decembrie 2018. FC Dinamo București și mijlocașul panamez Armando Cooper au convenit in aceasta…

- In timp ce Agentia Germana de Presa si postul de televiziune ZDF au relatat despre „anexarea Transilvaniei de catre Romania”, provocand reactia Ministerului Afacerilor Externe din Romania, un politician german a impresionat cu o declaratie despre Romania.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a tinut un discurs la reinaugurarea statuii ecvestre a domnitorului Stefan cel Mare, in care si-a etalat cunostintele despre cel mai mare roman al tuturor timpurilor.

- Statuia domnitorului Stefan cel Mare a fost timp de mai bine de 15 ani un pericol pentru cei care au venit sa o vada. De pe soclul inalt de opt metri se desprindeau placile de travertin care puteau sa faca oricand victime. Primaria s-a decis sa salveze monumentul la 100 de ani de la Marea Unire. Lucrarea…

- Cu siguranta Antonia primeste multe mesaje in privat, dar nu de fiecare data le face publice. Ei bine, astazi, artista a tinut sa impartaseasca cu toata lumea aprecierea unui fan, care a lasat-o fara cuvinte.

- O Romanie educata este o tara care se ingrijeste de viitorul cetatenilor ei inclusiv prin cultivarea dragostei fata de natura si protejarea mediului, a afirmat presedintele Klaus Iohannis intr un mesaj transmis, luni, in cadrul Galei Regaseste Romania, care a fost organizata de Federatia Coalitia Natura…

- Pierce Brown este un scriitor american de SF si Fantasy, foarte in voga. Cartile sale sunt traduse in 25 de limbi. Desi este atat de celebru, scriitorul are doar 30 de ani si, pana sa-i fie publicat primul roman, a fost refuzat de 120 de edituri. Cea de-a 121-a, care a acceptat publicarea, a dat lovitura.

- Ionel Danciulescu, 41 de ani, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria lui Dinamo și a Romaniei, a primit interdicție in Ștefan cel Mare! Dupa ce și-a dat demisia, fostul director general al "cainilor" a mers in continuare la meciurile "cainilor" pentru ca are o relație foarte stransa cu jucatorii.…