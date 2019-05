Cum a fost salvata de la degradare si uitare o biserica de lemn din Ursi, judetul Valcea

Stiri pe aceeasi tema

- Prin intermediul fundației care ii poarta numele, prințul Charles a investit pana in prezent circa 1.300.000 de dolari (peste 1 milion de lire) in promovarea moștenirii culturale a Romaniei, precum și in proiecte care pot contribui la dezvoltarea rurala a țarii. Potrivit site-ului Bisericii Ortodoxe…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dimineața, la biserica din localitatea Șuștra, județul Timiș, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale pentru a stinge flacarile, potrivit Mediafax. Incendiul a izbucnit, duminica dimineața, la biserica din localitatea Șuștra, județul Timiș.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in judetul Valcea. Potrivit reprezentantilor ISU Valcea, este vorba despre un accident rutier cu persoane incarcerate. Evenimentul rutier a avut loc in localitatea Tetoiu.La fata locului intervine o autospeciala de stingere cu apa sli spuma de la Garda…

- O masina s-a rasturnat pe un drum national din judetul Valcea, dupa ce soferita a pierdut controlul volanului. Viata uneia dintre victime a fost salvata de catre doi medici care treceau intamplator prin zona.

- Numarul turistilor sositi in statiunile valcene a fost anul trecut de aproximativ 380.000, dintre care aproape 12.400 au fost straini, arata datele Directiei Judetene de Statistica (DJS). Potrivit directorului institutiei, Sorin Statie, fata de 2017, anul trecut s-a intregistrat o crestere de aproximativ…

- Un barbat de 35 de ani, administratorul unei firme de construcții din județul Dolj, a ajuns la spital, miercuri, dupa ce a cazut de la o inaltime de peste 18 metri, in timp ce facea reparatii la o biserica din localitatea Bumbești-Jiu, judetul Gorj, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Doua fetite de 4 ani si o femeie gravida se numara printre cele cinci persoane ranite intr-un accident rutier care a avut loc sambata pe DN 66, in zona localitatii Banita din judetul Hunedoara. Conform primelor informatii furnizate de martori, victimele accidentului sunt din judetul Valcea si erau in…