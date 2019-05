Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta pentru colaborarea cu trupa Crush, de-a lungul carierei, Alexandra Ungureanu a mai colaborat cu trupa Sistem, cu Nora Denes Symphonical si cu Soundlan. A inceput sa ia lecții de canto și de pian inca de la varsta de șase ani, iar in adolescența a urmat cursuri de chitara. Ulterior,…

- ORADEA. Bani europeni sau guvernamentali, in plus; vizibilitate crescuta atat in tara cat si peste hotare; cresterea fluxurilor turistice dar si facilitarea atragerii de bani europeni de catre actorii locali din turism. Acestea sunt beneficiile pe care le asteapta administratia Bolojan de…

- Cunoscuta activista anti-vaccinare și promotoare a stilului de viața raw-vegan, Olivia Steer a decis sa-și schimbe complet viața atunci cand sora ei a murit de cancer, la numai 38 de ani, lasand in urma un baiețel. Moartea surorii sale, Lavinia, a fost momentul care i-a schimbat complet viața Oliviei…

- Sambata, in jurul orei 04:50, la Punctul de Trecere a Frontierei Borș, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, cetateanul roman L.D., in varsta de 26 de ani, conducand un autoturism marca Volvo, inmatriculat in Olanda. „La controlul de frontiera,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu apara Ordonanta de Urgenta care a modificat legile justitiei. Tariceanu afirma ca acest act normativ nu afecteaza statul de drept si nici independenta magistratilor. Potrivit lui Tariceanu, "Ordonanta prevede un lucru foarte simplu si foarte clar, si anume ca Sectia…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca este de acord cu forma actuala a OUG pe justiție data de ministrul justiției Tudorel Toader.Citește și: Vicepreședinte ALDE: Rareș Bogdan, o mutare disperata dar buna pentru PNL in lupta cu USR-Cioloș Presedintele Senatului, Calin Popescu…

- Politistii au anuntat, joi, ca au descoperit un nou caz de practicarea a medicinei fara drept. Este vorba despre o femeie de 39 de ani, din Oradea. Ramona Fizesan se prezinta, pe Facebook, drept cadru medical specializat in estetica faciala-injectari non invazive.Surse judiciare au declarat, pentru…

