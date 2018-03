Stiri pe aceeasi tema

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica populatia inregistrata oficial la ultimele recensaminte efectuate in zece din cele mai mici state ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat marti seara la Antena 3 absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului. „Domnul presedinte Iliescu nu a putut sa vina.…

- Andreea Balan a dezvaluit un amanunt mai puțin știut despre ea, și anume ca merge la psiholog de ani de zile. Mai mut decat atat, vedeta incurajeaza pe toata lumea sa faca asta. De-a lungul vremii, artista a trecut atat prin momente frumoase, dar și prin clipe grele. Intr-un interviu pe care l-a acordat…

- De 8 Martie, intr-un birou, o tipa isi suna soțul:– Vai, dragule! Toate colegele mele au primit flori! Sunt superbe!– Probabil de-aia au si primit … *** Un domn vine la amanta de 8 Martie cu un buchet mare de flori. Amanta ii spune:Si ce sa inteleg din asta, ca zilele…

- • De trei ori campion national: simplu, dublu si dublu mixt O mare parte din elita tenisului de masa romanesc a fost prezenta, week-endul trecut, la Buzau, la Campionatele Nationale de Seniori, cea mai importanta competitie interna. N-a lipsit de la startul intrecerilor buzoianul Ovidiu Ionescu, care,…

- Andreea Raducan, o mare gimnasta a Romaniei este revoltata de gestul Guvernului cu privire la legile justitiei: Dragi romani, Astazi s-a notat in orice carte de istorie ca suntem un popor de hoti si mincinosi. Nu are rost sa ne mai ofuscam atunci cand persoane din alte tari ne catalogheza drept hoti.…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, ieri, ca alte cinci femei si-au pierdut viata din cauza virusului gripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 62, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), decesele cauzate de gripa au fost ...

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national, precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori cu experienta in domeniul relațiilor de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi dimineata, in legatura cu raportul privind activitatea DNA, pe care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa il prezinte joi, la ora 18:00, ca "Eu astept ca domnul ministru al Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa faca o analiza obiectiva si…

- Numarul deceselor provocate de virusul gripal a ajuns la 45, dup[ ce miercuri alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si...

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Fr. Stephen Freeman este preot la Biserica „Sf. Ana" din Oak Ridge, Tennessee. Este autor a numeroase carti si articole, precum si al unui post de radio ortodox din America. In materialul care urmeaza ofera o analiza a povestii distrugerii Sodomei si Gomorei, o talmacire non-istorica ce ...

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, si-a exprimat dorinta de a participa la audieri in Comisia parlamentara, data urmand sa fie stabilita in sedinta de marti a acesteia, potrivit senatorului PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI. "Urmeaza…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie pe cei adormiți intru Domnul, marcand astfel ceea ce in popor este cunoscut drept „Moșii de Iarna” sau „Mosii de piftii”. Pentru ca pomana sa fie primita, este bine sa respectam vechile traditii legate de Moșii de iarna. Ce dam de pomana de Moșii de…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- „Zis-a Domnul pilda aceasta: un om avea doi fii. Si a zis cel mai tanar dintre ei tatalui sau: tata, da-mi partea care mi se cuvine din avere; atunci el le-a impartit averea. Dar, nu dupa multe zile, feciorul cel mai tanar, strangandu-si toate, s-a dus intr-o tara departata; si acolo si-a ...

- Demonstrații de samba și capoiera aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, dar și invitate celebre care i-au pus in dificultate pe cei doi concurenți, Cornelia (37 de ani) și Georges Slim (38 de ani), in show-ul prezentat de Dan Negru.

- Cuvantul de baza in mandatul meu este continuitate si imi doresc sa transformam biroul de la minister intr-un incubator de proiecte, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bogdan Cojocaru, la preluarea mandatului. "Domnul ministru Sova…

- Alaptarea copiilor in primele sase luni de viata sau mai mult scade riscul de aparitie a diabetului de tip 2 in cazul a aproape jumatate dintre femei in perioada lor fertila, potrivit celui mai lung studiu realizat vreodata.

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- O familie de romani aloca, in medie, pentru o vacanta suma de 1.500 euro, cel mai mult cheltuind bucurestenii din nordul Capitalei, respectiv 3.000 de euro, conform unui studiu realizat de un turoperator, remis joi.

- Președintele Klaus Iohannis a ținut un discurs, miercuri, în la Palatul Patriahiei din București, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, în care a amintit ca avem nevoie de un stat care &"sa se ridice la nivelul

- Ela Craciun, vacanta la Cetatea Petra, una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne Punctul de start al aventurii a fost orasul Aqaba, situat la granita cu Israelul, iar intr-una din zile vedeta a vizitat si celebra cetate Petra, inclusa pe lista celor sapte minuni ale lumii moderne. “Nimic nu te poate…

- "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat Ponta la Antena 3. El a adaugat ca decizia sa de a vota 'impotriva' nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia…

- Paul Bocuse, supranumit "papa" gastronomiei franceze pe care a reprezentat-o cu atata maiestrie in intreaga lumea, a murit la 91 de ani, potrivit unui mesaj postat sambata pe Twitter de ministrul francez de interne Gerard Collomb si citat de AFP, transmite Agerpres.

- Un grup de IT-isti romani dezvolta o aplicatie pentru telefonul mobil pentru turistii care viziteaza Parisul si care vor sa descopere istoria orasului prin prisma personalitatilor de origine romana care au marcat cultura pariziana.

- Filosoful Mihai Sora comenteaza ironic schimbarile de prim-ministru din ultimul an, reamintind, intr-o postare pe Facebook, ca a spus ca isi doreste un premier "din specia homo sapiens", dar adauga ca intre timp a devenit mai realist si ca s-ar multumi si cu o oaie."Ultima data, am spus ca…

- "In momentul de fata, PSD arata ca nu isi poate pastra un prim-minstru mai mult de sase luni. In acest fel este afectata una din mantrele de baza ale partidului si anume ca PSD este partidul organizarii, al disciplinei si al stabilitatii. Separat de acest lucru, indiferent care este propunerea cu…

- Micii fermieri care vor sa cedeze voluntar terenurile agricole pentru comasare pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020).

- Mii de romani traiesc dintr-un ajutor social sau muncesc cu ziua. Le e greu, dar multi nu accepta nici macar acum sa invete, desi a fost conceput un program special pentru ei. Ce suma primesc?

- Aproximativ 1,5 milioane de romani sunt așteptați la ghișeele ANAF in perioada urmatoare, instituția riscand sa intre in blocaj, potrivit fostului sau președinte din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu. Aglomerația de la ghișee este generata, potrivit lui Diaconu, de cateva decizii ale Guvernului Tudose,…

- Un nou program al Ministerului Agriculturii sprijina inmulțirea exemplarelor din rasele Bazna și Mangalița. In prima faza s-au inventariat scroafele din rasele tradiționale și s-a estimat numarul de purcei care vor fi oferiți crescatorilor.

- Este zi de mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi. Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatoreste in fiecare an pe 7 ianuarie. Cu aceasta ocazie, traditia populara spune ca s-au incheiat in mod oficial sarbatorile de iarna, incepute de Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.

- In statiunile din tara au ajuns de Revelion peste 167.000 de turisti, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent, unde au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% comparativ cu Revelionul anterior, reiese din calculele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). Cele mai cautate…

- Peste 2,1 milioane de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei in perioada 18 decembrie 2017 - 1 ianuarie 2018, fiind inregistrata o crestere cu 15 la suta fata de o perioada obisnuita, potrivit Politiei Romane de Frontiera. Institutia precizeaza ca masurile pentru fluidizarea traficului…

- Noul An a inceput cu o mare sarbatoare creștina, praznicul inchinat Sfantului Vasile cel Mare, „cel intre ierarhi preaales, intre dascali preaințelept și intre toți sfinții, prea placut lui Dumnezeu”, așa cum ni-l prezinta scrierile bisericești. Cu acest prilej, astazi, pe 1 ianuarie, in toate lacașele…

- Primariile mai multor orase mari organizeaza Revelion în aer liber, cu concerte si focuri de artificii, mii de oameni fiind asteptati sa petreaca momentul trecerii în noul an în pietele centrale din Galati, Sibiu, Cluj-Napoca, Ploiesti,

- Doi tineri romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere din cele 187 conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane.

- Potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala…

- IAAF a anunțat suspendarile atleților romani: Andreea Ogazeanu – 4 ani, iar maratonistul Sorin Maneran – 8 ani! IAAF a facut publice listele actualizate cu atleții suspendați pentru dopaj, sprintera Andreea Ograzeanu primind patru ani de suspendare, iar maratonistul Sorin Mineran – 8 ani. Conform ultimelor…

- CHIȘINAU, 25 dec — Sputnik. În fiecare an, pe 25 decembrie, creștinii ortodocși din țara noastra îl cinstesc pe Sfântul Spiridon al Trimitundei, Facatorul de minuni. Spiridon este sfântul care își parasește racla, pentru a-i ajuta pe oamenii care…

- In ultima saptamana, peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de autoritatile…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a transmis un mesaj despre una dintre temele care pareau a fi arzatoare in anul 2017, dar acum pare lasata in uitare. E vorba de definirea familiei, ca uniunea dintre un barbat și femeie.

- Valeriu Argaseala (62 de ani) s-a lansat in lumea poetica. Presedintele FCSB-ului a lansat un volum de poezii, "Suflete reci. Cu mult mai singuri decat ieri". Fost arbitru asistent, acum presedinte de club, Argaseala are o inclinatie spre poezie si, potrivit Gazetei Sporturilor,…

- 77% dintre romani declara ca nu au incredere in Parlament. Procentul scade la 75% in cazul celor care nu au incredere in Guvern. Sunt cifrele oficiale, inregistrate de cea mai noua editie a Eurobarometrului Comisiei Europene.

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sunt migranti internationali, potrivit Organizatiei Natiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranti internationali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters.

- 'Nepotu' lui Thoreau', singurul club de lectura care ofera, la nivel national, premii pentru literatura pe baza unui concept multietnic si multicultural, si-a desemnat miercuri seara castigatorii din acest an. Clubul de lectura 'Nepotu' lui Thoreau' din Cluj-Napoca are o traditie de 9 ani, perioada…

- «Subsemnatul, SECHEL CATALIN, domiciliat in (…), in calitate de sot al decedatei SECHEL ANA GEANINA, vaaduc la cunostinta urmatoarele: In data de 28.11.2017, la ora 08.00 am dus-o pe sotia mea la Spitalul Municipal PiatraNeamt pentru nastere. Era in saptamana 40 si 6 zile si am ales aceasta data de…