- Dacian Cioloș l-a ironizat, miercuri seara, in emisiunea lui Victor Ciutacu, pe Victor Ponta, dupa ce fostul premier PSD a anunțat ca nu semneaza moțiunea de cenzura, dar ca o va vota. In presa, au parut diverse opinii conform carora Ponta ar fi vrut sa adere la noul grup din Parlamentul European…

- Pro ROMANIA a devenit, marti, membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, dupa ce a avut statut de observator. Victor Ponta și Sorin Cimpeanu au fost prezenti, la Paris, la ședința Partidul Democrat European (EDP). Schimbarea statutului s-a produs in urma votului din cadrul Partidului…

- UPDATE: Un numar de 753 de romani aflati in strainatate au votat pana duminica la ora 6:00 la alegerile europarlamentare; la referendumul pe justitie si-au exprimat optiunea 727. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se desfasoara pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- Alianta 2020 USR PLUS organizeaza, vineri, cel de-al treilea miting electoral, in Parcul Izvor din Bucuresti. La eveniment va participa si Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, conform news.ro.Mitingul aliantei 2020 USR PLUS va avea loc in Parcul Izvor, incepand de la ora…

- Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, vine la Bucuresti, la finalul campaniei pentru alegerile europarlamentare, la mitingul organizat de Alianta USR-PLUS. Este o lovitura pentru partidul lui Calin Popescu Tariceanu, care face parte din familia europeana a ALDE. In urma alegerilor…

- In prezentarea listei de candidati ai La Republique en Marche (LREM), Macron si-a surprins adversarii punandu-l pe pozitia a doua pe aceasta lista pe Pascal Canfin, un vechi membru al partidului Verde.Este un semnal ca presedintele francez doreste sa obtina capital politic de pe urma afirmarii…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…