Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu se pregatește de casatoria cu iubita sa tinerica, Laura Dinca. Cristian Boureanu, in varsta de 46 de ani, pare ca și-a gasit liniștea alaturi de iubita lui, Laura Dinca, in varsta de 23 de ani. Cei doi au planuri de casatorie, deși nu au pus toate detaliile la punct, dupa cum a declarat…

- Liviu Dragnea cere SRI sa spuna daca au existat sesizari privind activitatea marilor companii din Romania, facand referire si la prespuse interventii ale unui fost sef din SRI in sistemul judiciar.Citeste si Liviu Dragnea anunța DEZVALUIRI la inceput de an: Sunt hotarat sa vorbesc in a doua…

- De cealalta parte, jurnalistul Paul Gozighian, cel care a realizat interviul, a explicat ca este posibil ca fostul presedinte sa nu-si aminteasca afirmatiile facute. El a anuntat ca va publica inregistrarea interviului. Pe blogul personal, fostul presedinte a precizat ca a citit „cu uimire amestecata…

- Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi a comentat acest subiect. ”Parlamentul European a adoptat, astazi, cele doua propuneri legislative privind Programul de cercetare al UE 2021-2027 Orizont Europa. Orizont Europa va fi cel de-al 9 lea Program cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii.…

- "Cred ca ne indreptam spre situația lui de Gaulle, dat tot jos de proteste acum 50 de ani. Deci in acesta direcție ne ducem. Macron, inventat in laborator, propulsat de elitele multinaționale, a fost o poveste de succes, dupa care povestea se prabușește, avem aceste revolte fara precedent. Ele au…

- AGERPRES special correspondent Florentina Peia reports: President Klaus Iohannis stated on Sunday, after the meeting of the European Council, that he'll see first hand the violence in Paris, on the occasion of the visit that the head of state will pay to France. "No, but I will see them, as…

- Concertele Stagiunii „Cartografii sonore” din aceasta toamna continua cu un eveniment special programat marți, 27 noiembrie, de la ora 18:00 la Muzeul Național al Harților și Carții Vechi (Strada Londra nr. 39). Evenimentul face parte din proiectul „100 de ani in 100 de concerte” derulat de UCIMR pentru…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a avut miercuri, 21 noiembrie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu presedintele Agentiei Spatiale Romane ROSA , Marius Ioan Piso, si cu o delegatie de experti tehnici ai Agentiei Spatiale Europene ESA .Expertii ESA se afla in Romania pentru asigurarea suportului…