- Marcel Ionel Lepa, cel care l-a impușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei, a avut un plan bine pus la punct in incercarea de a scapa de sutele de polițiști care l-au cautat timp de doua zile. Știa bine zona in care s-a ascuns, a avut un prieten care l-a ajutat și a sperat ca poate scapa ajungand…

- Marcel Lepa, ucigasul politistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre politisti marti dimineata, in localitatea Remetea Mare din judeaul Timiș, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate, anunta surse judiciare, citate de Agerpres. Criminalul a fost luat prin surprindere, intr-o…

- Politistii de la IPJ Timis l-au prins, in aceasta dimineata, pe Marcel Lepa, ucigasului politistului Cristian Amariei, din urma cu doua zile. Acesta a fost gasit in localitatea Remetea, judetul Timis. Asupra sa a fost gasita si presupusa arma cu care acesta ar fi ucis omul legii.

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a laudat intervenția polițiștilor care, marți dimineața, l-au prins pe Marcel Lepa, individul care duminica l-a ucis pe polițistul Cristian Amariei, in localitatea Izvin, județul Timiș. Aflat la Recaș, in județul Timiș, Ioan Buda a confirmat ca Lepa nu a opus…

- Polițiștii care l-au prins pe Marcel Lepa, infractorul care a ucis un om al legii in Recaș (jud. Timiș), au capturat și arma cu care a fost comisa crima. Potrivit fotografiei date publicitații de catre oamenii legii, aspectul armei pare sa confirme ipoteza inițiala a legiștilor, anume ca este vorba…

- Marcel Lepa, individul care duminica a ucis un polițist in timpul unei misiuni, a fost prins marți dimineața, la doua zile dupa crima. Vom reveni cu detalii.Post-ul BREAKING NEWS: Criminalul polițistului din Timiș a fost prins dupa doua zile. Se ascundea in aceeași casa unde oamenii legii au gasit urme…

- Duminica, un polițist de la Ordine Publica din cadrul IPJ Timiș și-a pierdut viața in timpul unei misiuni. Cristian Amariei, impreuna cu alți 3 colegi, trebuia sa il aduca in custodie pe Mircea Lepa. In urma schimbului de focuri, Amariei a fost ucis de Lepa, iar celalalt coleg a fost ranit. Criminalul…

- Cautarile celui care l-a ucis ieri pe polițistul Cristian Amariei, de la IPJ Timiș - Ordine Publica, sunt in plina derulare. Asasinul, Marcel Lepa, in varsta de 48 de ani, considerat a fi extrem de periculos este de negasit de aproape 24 de ore. Polițiștii care sunt pe urmele lui iau in calcul și ipoteza…