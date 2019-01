In 2014, Klaus Iohannis a avut parte de o primire frumoasa facuta de Ion Olteanu. Protestatarul a imortalizat momentul și are, pe Facebook, poza cu actualul președinte al Romaniei.

Estedrept protestatarul "anti-Boc"

Ion Olteanu este cunoscut drept protestatarul ”anti-Boc”.

In 2011, barbatul care acuza jandarmii ca l-au batut dupa ce a strigat "Jos Boc!" intrase in greva foamei si se legase cu lanturi in fata Prefecturii Mehedinti. Ion Oltean avea, și la acel moment, o lista lunga de reprosuri la adresa puterii de la vremea respectiva.

