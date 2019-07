Cum a fost prima zi de Festival la malul marii

Stiri pe aceeasi tema

- Am deschis vara la Arad, direct pe pista Aeroportului Internațional. Impreuna cu Andrei Niculae și Gabriel Fereșteanu și cele doua caștigatoare de la Festival Addicts am experimentat experiența Arad Open Air. Cum a fost va intrebați? Well, va aratam in acest aftermovie:

- Vara asta, cu Virgin Radio Romania vei simți cel mai bine starea de festival. Incepem tare. Cu cel mai mai mare festival din lume. Cu Tomorrowland. Acesta este TOP 5-ul de saptamana asta format din cele mai puternice Tomorrowland Anthems all time: Axwell & Ingrosso – Sun Is Shining David Guetta & Showtek…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor Gorj se vor deplasa in controale pe litoral, daca vor fi solicitați. La fel ca in fiecare an la malul marii acționeaza zeci de comisari detasati din alte zone ale tarii. Anul trecut, insa, din cauza personalului insuficient un singur comisar de la Gorj a fost…

- Techirghiol este micul orașel de la malul marii renumit in toata țara pentru baile de namol. Numele sau poarta inca urmele trecerii otomanilor prin Dobrogea și inseamna „lacul barbunului”. Pentru unii, orașul cu o comunitate de peste 7000 de suflete este cunoscut și grație vieții monahale de aici, unde…

- Campionatul national de automobilism, Super Rally 2019, debuteaza pe litoral in weekendul 10-11 mai. Este pentru prima oara cand Mangalia gazduieste, chiar in oras, o astfel de competitie de amploare.

- MIMI, vloggerul feminin cu cel mai mare engagement din Romania, e de azi la Virgin Radio Romania! In fiecare joi, de la 21.00, timp de o ora, Mimi vine in studioul Virgin Radio Romania alaturi de DJ-ii postului, Gabriel Fereșteanu și Andrei Niculae. Timp de o ora, Mimi, Fereștenu și Niculae vor raspunde…

- Ana Baniciu, Andrei Niculae si Gabriel Feresteanu au dat PRIMUL PLAY, aseara, la 21, in emisiunea lui Feresteanu celei mai noi piese a Anei Baniciu ,,Tu, inima!”. Nu va ganditi ca a fost doar o alta premiera a unui single. Ceea ce s-a intamplat, aseara, in studioul Virgin Radio a luat prin surprindere…

- Epopeea drogurilor eșuate de la Marea Neagra continua. Dupa 800 de kilograme capturate, apoi alte 200, apoi alte 130, anchetatorii au mai gasit la malul marii alte pachete suspecte. Procurorii spun ca acum capturile au atins cota a 150 de kilograme de cocaina. Aceștia indeamna locuitorii de la malul…