Cum a fost posibilă unirea. Oamenii de la 1918 Pentru a-l feri de opinia publica filo-franceza si anti-austro-ungara, tratatul s-a semnat in secret si in mod miraculos a reusit sa ramana astfel multa vreme. Nu era un act dorit, cu atat mai putin iubit, dar necesar, pentru a garanta independenta tanarului stat roman, consacrata prin Tratatul de la Berlin (1878). Romania nu mai putea conta pe Franta si cu atat mai putin pe Rusia, in urma nefericitului final al Razboiului nostru de Independe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.

- FIFA a publicat joi, 25 octombrie, noul clasament al echipelor nationale dupa Campionatul Mondial din Rusia. Castigatoarea turneului, Franta, este pe locul doi, prima pozitie fiind ocupata chiar de echipa pe care elevii lui Deschamps au eliminat-o in semifinale, Belgia, scor 1-0, scrie Mediafax.Marea…

- Gimnastii romani au incheiat rapid socotelile la Campionatele Mondiale de la Doha. In urma tragerii la sorti, au concurat in prima subdiviziune, alaturi de sportivi din Franta, Rusia, Uzbekistan, Singapore si Peru. In urma evolutiilor, nu au sanse de calificare in finala pe echipe...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat sambata ca va retrage SUA din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) din cauza ca Rusia a incalcat acordul. Anunțul președintelui american reprezinta un pas periculos, care va fi condamnat cu siguranța de comunitatea internaționala,…

- O retragere a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) va constitui "un pas periculos", a atentionat duminica ministrul-adjunct de externe al Federatiei Ruse, Serghei Riabkov, informeaza TASS si AFP. Citește și: SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre Romania:…

- Europarlamentarul olandez, Sophia in ‘t Veld, a cerut, miercuri, verificarea finanțarii referendumului pentru redefinirea familiei din Romania. Ea spune ca vrea sa se asigura ca nu vor fi folosite fonduri europene in campania referendumului din 6 si 7 octombrie, scrie Mediafax. „Stiu ca nu pot cere…

- Presa de specialitate din Italia lauda agricultura din Romania scriind in special ca in ultimii ani țara noastra a devenit cel mai mare producator de nuci din Europa. Intr-un articol dedicat culturii nucilor, Italia Fruit News scrie ca Romania a devenit cel mai mare producator de nuci al Europei, in…

- Membra trupei punk Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, s-a plans ca prietenii și rudele activistului anti-Kremlin Petr Verzilov, otravit in Rusia și internat la Berlin, sunt urmariti in Germania probabil de agenti rusi. Oamenii implicați in urmarirea noastra sunt „dureros de asemanatori cu agentii rusi”,…