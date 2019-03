Cum a fost poreclită Meghan Markle de angajații săi De cand a soția Prințului Harry, viața și caracterul lui Meghan Markle au fost indelung dezbatute. In timp ce pentru unii a devenit un exemplu demn de urmat, alții spun ca are o fire extrem de dificila. Meghan Markle traiește ceea ce multe femei nici nu ar fi indraznit sa viseze. A caștigat rapid simpatia britanicilor prin naturalețea și eleganța ei, a devenit un fashion icon, generand fenomenul numit „ efectul Meghan Markle „, chiar inainte de nunta cu Prințul Harry. Viața ei parea rupta din basme, lumea iubea noul cuplu regal, se vorbea cu admirație despre fosta actrița devenita prințesa, dar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a imbracat Meghan Markle la botez, insarcinata in luna a opta Meghan Markle si Printul Harry au participat in weekend la botezul Lenei, fiica Zarei Tindall, verisoara acestuia din urma. Evenimentul a avut loc la St. Nicholas Church din Cherrington, Gloucestershire. Ducele de Sussex a fost nasul…

- Zilele trecute, Meghan Markle a organizat un baby shower pe cinste pentru copilul ce urmeaza sa-l aduca pe lume in curand. Cu toate ca Ducesa de Sussex a petrecut alaturi de prietenele sale, printre acestea nu s-a numarat și Kate Middleton.

- De cand a intrat in familia regala britanica, Meghan Markle „le-a luat ochii” oamenilor cu ținutele scumpe și extravagante pe care le-a purtat la diverse evenimente. Daca pana acum prefera sa fie extrem de simpla, Kate Middleton a luat-o pe urmele Ducesei de Sussex și a cheltuit o avere pe ultima sa…

- Insarcinata in 7 luni, Meghan Markle (37 ani), soția Prințului Harry (34 ani), incalca din nou protocolul regal, de data aceasta in ceea ce privește nașterea primului ei copil. Conform The Sun , Ducesa de Sussex și-ar fi angajat o moașa, dar și o specialista pentru suport moral, care o va ține de mana…