Cum a fost omorata tanara de 17 ani din Sotrile

- Tanarul de 21 de ani din Prahova, suspectul principal al crimei din Șotrile, și-a recunoscut fapta imediat dupa ce a fost prins. El urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pentru a fi dispuse masuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.Surse judiciare au declarat,…

- O fata de 17 ani a fost gasita moarta, sambata, in localitatea Sotrile, iar politistii il cauta acum pe criminal, informeaza IPJ Prahova. “La ora 16,08 am fost sesizati prin 112 ca pe raza localitatii Sotrile o femeie ar fi decedata. In baza sesizarii ne-am deplasat la locuinta respectiva, unde colegii…

- O tanara in varsta de 17 ani din comuna prahoveana Sotrile a fost gasita moarta astazi in casa iubitului ei. Fata avea gatul taiat, iar principalul suspect este chiar concubinul sau. Sesizarea la 112 a fost facuta la ora 16.18, de catre o persoana care a descoperit femeia decedata. Medicii de la Serviciul…

- O tanara de 17 ani a fost gasita, sambata, cu gatul taiat, intr-o casa din satul Rudari, județul Prahova, principalul suspect fiind iubitul sau care este de negasit, transmite MEDIAFAX.Surse judiciare au declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca o tanara in varsta de 17 ani a fost gasita,…

- F.T. Ofiterii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ au definitivat cercetarile intr-un dosar penal si l-au inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova, cu propunere de emitere a rechizitoriului si sesizare instantei de judecata. Respectivul dosar ii vizeaza…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au anunțat ca au finalizat cercetarile intr-un dosar penal pe care l-au inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova cu propunere de emitere a rechizitoriului si sesizarea instantei de judecata. Ancheta a vizat un prahovean…

- Un barbat s-a spanzurat dupa ce a sechestrat si violat fetita in varsta de 11 ani a iubitei sale. Politistii au fost sesizati, miercuri, de catre un barbat din comuna Baneasa, cu privire la faptul ca vecinul sau s-a spanzurat. O echipa a mers la fata locului si a constatat ca cele sesizate se confirma.…

- ARAD. O tara intreaga a fost cutremurata de „cazul Caracal”, iar prima unda de soc a venit atunci cand s-a aflat ca procurorul de caz si politistii pe care ii coordona au asteptat ore intregi pentru a intra in casa celui arestat preventiv acum, pentru ca mandatul de perchezitie pe care magistratul…