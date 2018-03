Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 martie, de la ora 11:00, te invitam in ParkLake Shopping Center la un workshop special – “ Idei pentru masa de Paști ”! Alaturi de invitații noștri, vedeta TV Iuliana Tudor, Chef Nicolai Tand, Miruna Ardelean (arhitecta) și Claudia Dora Oprina (designer floral), vom vorbi despre obiceiurile Pascale,…

- Dupa prima ediție "Ie, Romanie" din Maramureș, vedetele noastre au avut o misiune la fel de dificila, dar frumoasa: sa gaseasca și sa a desemneze cea mai frumoasa și autentica mandra din Bucovina. Și pana la urma, dupa ce Mirela Vaida și Daniel Buzdugan au luat la pas ulițele din localitațile Putna,…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Cum se completeaza Declarația unica. Ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, a explicat duminica, 4 martie, in emisiunea Subiectiv, de la Antena 3, cum se va completa Declarația unica. „Cele șapte declarații se comaseaza intr-una singura și se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am…

- Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a explicat in emisiunea Subiectiv de la Antena3.ro cum se va completa Declaratia unica. "Cele sapte declaratii se comaseaza intr una singura si se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie sa depuna…

- Nicolai Tand iși deschide pensiune in Maramureș – am descoperit, intrebandu-l ce celebrul chef ce planuri are pe meleagurile natale, unde-l tot poarta pașii, ba de placere, ba cu treaba. De exemplu, a fost recent pe-acolo ca sa filmeze pentru “Ie, Romanie”, noua emisiune de la Antena 1 prezentata de…

- Mircea Radu a revenit la Antena 1, cu emisiunea „Ie, Romanie“. Postul Intact a fost pe locul trei in audiente, pe toate targeturile, dupa Pro TV si Kanal D. Emisiunea continua si in aceasta seara, de la ora 21.15.

- Aventura “Ie, Romanie” continua in aceasta seara, de la ora 21.15, la Antena 1, cu finala din Maramureș. Cele mai frumoase și harnice șase fete descoperite de Mircea Radu și ajutoarele sale din aceasta ediție, Dana Savuica și Ionuț Iftimoaie, dar și cei mai talentați localnici pe care aceștia i-au aflat…

- „Ie, Romanie” incepe diseara, de la ora 21.15, la Antena 1, și debuteaza ca o aventura rurala al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Crișana…

- Cel mai nou show al Antenei 1, “Ie, Romanie”, care incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, a fost un bun prilej pentru jurata Andreea Balan sa faca o marturisire surprinzatoare. In cadrul unei probe de talente pe care au avut-o de susținut frumoasele din Maramureș, Andreea a marturisit…

- Show-ul "Ie, Romanie" incepe joi, 1 Martie, de la ora 21:15, la Antena 1. Scopul emisiunii este acela de a descoperi fete frumoase si harnice si oameni talentati din cele noua regiuni istorice ale Romaniei!

- “Ie, Romanie” incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea prezentata de Mircea Radu se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Insa, pana atunci, oamenii lucreaza cu drag și spor și descopera locuri noi, de-o frumusețe și incarcatura deosebite.

- Dana Savuica și Ionuț Iftimoaie sunt ajutoare de nadejde pentru Mircea Radu, joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, in prima ediție a show-ului “Ie, Romanie”. Misiunea lor este ca in Maramureș, prima regiune istorica in care oprește caravana “Ie, Romanie”, sa bata la pas ulițele satului,…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Mircea Radu (44 ani) urmeaza sa revina pe micile ecrane de la 1 martie, in emisiunea “Ie, Romanie”, de la Antena 1. Recent, vedeta TV a dezvaluit ca indiferent cat de aglomerat este programul sau, sau unde se afla, reușește sa țina toate posturile de peste an cu ușurința. Mircea Radu ține toate posturile…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, Andreea Balan, Cosmin Seleși și Nicolai Tand revin la Antena 1, de data aceasta in postura de jurați ai reality-show-ului “Ie, Romanie”, emisiune care iși propune sa aleaga cea mai mandra fata de la sat și cele mai autentice talente, din noua regiuni…

- Joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, Andreea Balan, Cosmin Seleși și Nicolai Tand revin la Antena 1, de data aceasta in postura de jurați ai reality-show-ului “Ie, Romanie”, emisiune care iși propune sa aleaga cea mai

- Show-ul „Ie, Romanie“ incepe joi, 1 martie, si continua vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1. Emisiunea va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase si harnice si oameni talentati din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramures, Bucovina, Transilvania,…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis este obligat de lege sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. „Iohannis va prefera sa fie prizonierul statului paralel și nu o sa o revoce sau o sa o revoce și va respecta…

- Paula Chirila și Dan Helciug i-au dat o mana de ajutor lui Mircea Radu, pentru a gasi cele mai mandre fete in Muntenia, pentru show-ul „Ie, Romanie”. Dupa mai bine de o luna de zile de cutreierat țara in lung și-n lat, caravana “Ie, Romanie”, condusa de Mircea Radu, a ajuns zilele trecute in Muntenia,…

- “Ie, Romanie” incepe de Marțișor, la Antena 1. Emisiunea prezentata de Mircea Radu se va difuza in fiecare zi de joi și vineri, de la ora 21.15. Insa, pana atunci, oamenii lucreaza cu drag și spor și descopera locuri noi, de-o frumusețe și incarcatura deosebite.

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- Filmarile pentru “Ie, Romanie”, emisiunea prezentata de Mircea Radu care va incepe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, sunt in plina desfașurare. De aceea, drumurile prin țara sunt numeroase in aceasta perioada pentru Nicolai Tand și Cosmin Seleși, membri in juriul “Ie, Romanie”, alaturi…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Actorul Claudiu Bleont va colabora cu TVR 2 pentru emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10”, difuzata de luni pana joi, de la 16.40, pe care o va prezenta alaturi de Marina Almasan. Bleont il va inlocui in rolul de coprezentator al emisiunii pe Mircea Radu, care va prezenta show-ul „Ie, Romanie” de…

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- Fostul procuror DNA Mihaela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost intrebat intr-o emisiune televizata daca va discuta cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii. Ministrul de Finanțe a raspuns ca va avea o discuție informala cu acesta, care poate avea loc și la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Ministrul Finanțelor, despre impozitarea BOR: Pot discuta cu Patriarhul Daniel si la slujba de duminica Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar…

- In urma cu ceva ani, Mircea Radu colinda Romania in lung si lat cu o caravana care avea sa ramana in istoria televiziunii - "Din dragoste". In primavara aceasta, indragitul prezentator revine la Antena 1 cu un show de senzatie - "Ie, Romanie"

- Mircea Radu, Andreea Balan, Nicolai Tand si Cosmin Selesi sunt doar cateva dintre vedetele Antena 1 care vor petrece weekend-ul in Gorj. Nu pentru distractie insa, ci pentru una din editiile emisiunii „IE, Romanie"...

- Caravana ”Ie, Romanie”, emisiune care va incepe, in curand, pe postul de televiziune Antena 1, a poposit zilele trecute in județul Alba, in cautare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. Conducatorul caravanei, prezentatorul Mircea Radu, alaturi de cele doua vedete care…

- Unica drona militara a Romaniei este pierduta fara urma in Marea Neagra. De patru luni, nimeni nu stie nimic de drona subacvatica SECRIS si nici macar ministrul apararii, Mihai Fifor nu are habar de aceasta disparitie, scrie EVZ.ro, citat de Antena...

- Show-ul cu talente romanesti de la Antena 1 e deja in pregatiri. Prezentatorul emisiunii, Mircea Radu, a plecat deja cu caravana prin tara. Iata ce vom putea vedea. Juratii show-ului „Ie, Romanie!” S-a dat deja startul preselectiilor pentru emisiunea „Ie, Romanie!”, ce va rula in primavara aceasta la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a tinut un discurs in cadrul unui eveniment organizat de fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, in care a vorbit despre "tentaculele statului paralel" si a declarat ca europarlamentari romani si functionari romani din Comisia Europeana au dezinformat membrii…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie. Elena Mateescu, directorul…

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi Romania așa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie" va reda cele mai autentice...

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor sansa de a descoperi Romania asa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie” va reda cele mai autentice peisaje, cele mai frumoase traditii si va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este de a intalni oameni talentati…

- Din primavara aceasta, Antena 1 va oferi telespectatorilor șansa de a descoperi Romania așa cum nu au mai avut ocazia sa o vada pana acum. Show-ul ,,Ie, Romanie” va reda cele mai autentice peisaje, cele mai frumoase tradiții și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este de a intalni oameni talentați…

- Incepand din primavara, un nou reality show va aduce in prim-plan traditiile romanesti, iar juratii vor colinda tara in celebra caravana a lui Mircea Radu. Mircea Radu revine la Antena 1 in postura de prezentator al reality show-ului ,,IE, Romanie”. Emisiunea va debuta sub forma unei aventuri rurale…

- Antena 1 face o mutare de senzație. Dupa revenirea lui Mircea Radu in prim plan, cu noul sau reality show, „IE, Romanie”, postul va avea și o noua prezentatoare la rubrica de știri.Deși au primit o lovitura grea in momentul in care unul dintre oamenii de baza a decis sa demisioneze, oficialii…

- Revenire spectaculoasa! Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu.”IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi…

- De cand a anunțat ca parasește TVR pentru a merge la Antena 1, postul care l-a consacrat, toata lumea s-a intrebat ce emisiune va prezenta Mircea Radu. Ei bine, acum s-a aflat raspunsul. Se pare ca Mircea Radu va prezenta un reality show cu vedete, numit ”IE, Romanie”. Vedetele se vor intrece pentru…

- Mircea Radu va prezenta la Antena 1 un nou reality show, intitulat „IE, Romanie“. Realizatorul, alaturi de un juriu si vedete, va porni intr-o caravana prin cele mai frumoase zone ale tarii in cautarea celei mai mandre fete.

- Incepand cu primavara aceasta, Antena 1 le aduce telespectatorilor pe micile ecrane un nou reality show, care va fi prezentat de cunoscutul moderator de televiziune Mircea Radu. ,,IE, Romanie” va debuta sub forma unei aventuri rurale, in care vedetele se vor intrece pentru a descoperi cele mai autentice…

- „Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temeratura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile meteoroloice. Regimul de temperaturi scade, ne apropiem de ceea ce ar fi normal. Cel mult minime de -9, pana la 0 grade. Daca la acest moment ar fi…