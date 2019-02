Cum a fost la petrecerea Baby Shower a lui Meghan Markle

Stiri pe aceeasi tema

- Cum si-a ascuns sarcina Meghan Markle la vizita in Maroc Printul Harry si Meghan Marle au fost intr-o vizita oficiala in Maroc, acolo unde s-au intalnit cu Regele Mahommed VI la resedinta sa. Cum s-a imbracat Meghan Markle la Baby Shower in New York Daca Printul Harry a ales sa poarte un costum elegant…

- "Cu Elliott Abrams, noi am avut deja doua reuniuni la New York", a declarat Nicolas Maduro. Intalnirile dintre Jorge Arreaza si Elliott Abrams au durat ''doua ore prima oara si trei ore a doua oara, acum cateva zile'', a precizat el. Liderul socialist s-a declarat pregatit sa se intalneasca…

- Dragoș Savulescu a incercat multe pana joi noaptea, cand s-a dat verdictul in cazul retrocedarilor ilegale de plajele din Mamaia: om de afaceri, multimilionar, model, actor, acționar și președinte la Dinamo. Acum, pe lista se adauga și statutul de condamnat și dat in urmarire internaționala. Inalta…

- Rezident in Miami, Statele Unite, unde s-a stabilit de ani buni, solistul trupei Nikolas Coman Band s-a pus pe pregatit bucatele de Craciun. Cum porcul dolofan tradițional care umplea mesele de acasa este o raritate in Florida, solistul, cel mai bun instrumentist la bouzouki din țara sa de origine,…

- Sarbatori de vis pentru Andreea Antonescu! Nevoita sa stea in America o perioada mai lunga, pentru a-și pastra rezidența, artista o va avea alaturi, de Craciun, pe fiica sa. Chiar daca nu vad zapada, iar temperaturile sunt ridicate, Andreea, Sienna și Traian impodobesc bradul și-l așteapta pe Moș Craciun.…

- Cele mai bune adjudecari ale anului recompenseaza in primul rand artistii francezi ai secolului al XX-lea: Giacometti obtine cinci noi rezultate, fiecare cu peste 10 milioane de dolari, Rodin inregistreaza a patra cea mai buna adjudecare cu "Baiser, moyen modele dit Taille de la Porte" (1890), Matisse…

- O invațatoare din New York, Statele Unite ale Americii, este in centrul unui scandal imens, dupa ce mai mulți parinți s-au plans ca le-a spus copiilor de șase ani ca ”Moș Craciun nu exista, iar cadourile sunt cumparate de catre parinți și puse sub brazi”.