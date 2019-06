Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in plina desfașurare, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continua sa surprinda și sa-i seduca pe iubitorii artelor spectacolului cu noi propuneri, povești, spectacole și revarsare de culoare in orașul de pe Cibin!

- Spectacole ale unor mari regizori, evenimente stradale, lansari de carte si conferințe au marcat cea de a doua zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Totul, sub semnul bucuriei de a darui.

- Un spectacol eveniment alFestivalului Internationl de Teatru de la Sibiu (FITS) este „Hamlet“, regizat de Lev Dodin la Maly Drama Theatre din Sankt Petersburg, care a deschis vineri seara editia din acest an a FITS (14-23 iunie). Spectacolul se joaca si sambata seara, avand a doua reprezentatie in…

- E.S. Amabasadorul Franței in Romania, doamna Michele Ramis, efectueaza o vizita la Sibiu, in perioada 14-16 iunie 2019, cu ocazia Festivalului Internațional de Teatru (FITS), unde peste 20 de manifestari culturale sunt inscrise in cadrul Sezonului Franța-Romania. Read More...

- INSTANTANEE DE COLECȚIE: Astazi, Muzeul de Istorie din cadrul Muzeului Național Brukenthal a fost onorat de vizita Alteței Sale Regale Prințul Charles care a asistat la un eveniment teatral realizat de studenții Facultații de Arte Dramatice Sibiu. MAESTRUL CONSTANTIN CHIRIAC: „Alteța Sa Regala Prințul…

- Proiecția in premiera absoluta "Parking", cel mai recent film in regia lui Tudor Giurgiu, a deschis, vineri seara, ediția cu numarul 18 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF).

- Festivalul International de Film de la Cannes a inceput aseara. Un duo glamour, format din actrita si cantareata Charlotte Gainsbourg si actorul Javier Bardem au avut “misiunea” de a declara deschisa a...

- Maia Morgenstern este recunoscuta la nivel internațional ca fiind actrița care i-a dat viața, intr-o interpretare de excepție, Fecioarei Maria, in filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson in 2004. Maia Morgenstern, in varsta de 56 de ani, a reușit sa capteze atenția tuturor și sa fie ovaționata…