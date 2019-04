Stiri pe aceeasi tema

- Politicieni din aproape toate partidele militeaza pentru incalcarea cu buna stiinta a Legii taximetriei, doar pentru a face loc pe piata din Romania unor firme care incalca cel putin trei legi ale statului roman: Legea taximetriei, Codul Muncii si Codul fiscal, avertizeaza reprezentantii Confederatiei…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- Curtea de Conturi va verifica, saptamana viitoare, modul in care Societatea Romana de Televiziune (SRTv) a cheltuit sume exorbitante cu ocazia organizarii Festivalului «Cerbul de Aur» 2018, dar si cu plata colaboratorilor si invitatilor permanenti la talk-show-ul «Romania 9», moderat de jurnalistul…

- Membrii Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier din Romania au emis un punct de vedere in care se declara solidari cu Stefan Mandachi, omul de afaceri sucevean care a construit un metru de autostrada in semn de protest, si reclama ineficienta statului roman in problema marii infrastructuri rutiere.

- Filipe Teixeira a bifat al 200-lea meci in prima divizie din Romania odata cu prezența in partida dintre FC Voluntari și FCSB, scor 2-2. Venit in Romania in sezonul 2010-2011, atunci cand a jucat pentru FC Brașov, Filipe Teixeira a mai evoluat in Liga 1 pentru Rapid, Petrolul, Astra și FCSB. Iar meciul…

- Cei trei candidați selecționați pentru funcția de procuror-șef european, Jean-Francois Bohnert din Franta, Laura Codruta Kovesi din Romania si Andres Ritter din Germania au fost audiați marți in comisiile LIBE și pentru Control bugetar. Laura Codruța Kovesi iși prezinta activitatea in limba engleza.…

- „Am vazut analizate consecintele in plan juridic legat de dosare aflate in derulare, unele in care s-au dat sentinte definitive, ca unii judecatori ar putea judeca intr-un fel, altii in alt fel. Sunt consecinte importante, mai ales cand vine vorba de dosare ale unor politicieni de rang inalt, la putere.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 14 ianuarie a.c., un mesaj cu prilejul redeschiderii redacției Radio Europa Libera in Romania. Iohannis a apreciat rolul institutiei media in perioada comunista si a subliniat nevoia de informare corecta. De asemenea, presedintele afirma ca…