Stiri pe aceeasi tema

- In preambulul implinirii celor 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sala de spectacole a Casei de Cultura Cugir a fost gazda unui spectacol artistic dedicat celebrarii „Micii Uniri”. Spectacolul de la Cugir a fost deschis cu intonarea imnului…

- 159 de ani. Atat sarbatorim maine de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, sub acelasi domnitor, Alexandru Ioan Cuza. La Constanta, militarii vor defila pentru cei care iubesc istoria, amintindu-ne de momentul premergator Marii Uniri infaptuite in decembrie. Autoritațile constanțene nu vor lasa ca…

- Un om care era inrobit de doua patimi: iubirea de patrie și cea petru femei frumoase. In schimb, nu iubea fastul, dar nici munca. Zeflemist, dar cinstit si milostiv si pasionat de cai. Asa il descriu istoricii pe Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Micii Uniri.

- Bustul lui Alexandru Ioan Cuza a fost sculptat din nou din zapada inghetata, in apropierea zilei Unirii Principatelor, de catre barbatul din Galati care si anul trecut a realizat in acelasi mod bustul domnitorului, dar si pe cel al poetului Mihai Eminescu si o replica a statuii ”Cumintenia Pamantului”,…

- Municipalitatea a lansat in dezbatere publica, pana pe 19.02.2018, proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarii nerambursabile pentru proiecte de interes general finantate din bugetul municipiului Constanta. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare…

- Mai multe cladiri de patrimoniu din municipiul Focsani, precum si personalitati locale implicate in realizarea Unirii Principatelor Romane in urma cu 159 de ani vor fi prezentate, miercuri, intr-un periplu urban avand ca generic "Focsaniul Unirii - civic walking tour". "Cetatenii interesati…

- Ceremonie militara și religioasa, miercuri, in fața sediului IPJ Timiș. Autoritațile se intalnesc acolo pentru a marca unirea principatelor romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. La eveniment sunt așteptați și timișorenii care sunt invitați sa iși dea mana in Hora Unirii.

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) Iasi organizeaza o expozitie aniversara intitulata "24 Ianuarie 1859: Mica Unire" care va putea fi vizitata la Muzeul "Vasile Pogor". Potrivit organizatorilor, expozitia va fi deschisa incepand cu data de 24 ianuarie pana la sfarsitul lunii…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatorita pe data de 24 ianuarie, este inclusa din 2016 pe lista zilelor libere legale din Codul muncii. In aceasta zi, salariații primesc liber de la angajator. De asemenea, elevii și studenții nu vor efectua cursuri in aceasta zi. Exista insa și persoane care…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Judetean, impreuna cu Muzeul Judetean Buzau, Teatrul George „Ciprian” si Centrul Judetean de Cultura si Arta, in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie „Getica” si Inspectoratul Judetean de Jandarmi vor organiza, pe 24 ianuarie, mai multe manifestari culturale…

- Adriana Radu Profesorul Adriana Radu continua, susținuta de revista „Dacia literara” și saptamanalul „7 est”, campania de responsabilizare a autoritaților Iașului asupra patrimoniului, indicand monumentele aflate in degradare și uitare, și propunand succinte rememorari ale glorioasei lor istorii. (Calin…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Județean Buzau, impreuna cu Muzeul Județean Buzau, Teatrul George Ciprian Buzau și Centrul Județean de Cultura și Arta Buzau, in parteneriat cu Divizia 2 Infanterie ”Getica” și Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzau anunța implementarea programului cultural-educativ…

- Are 38 de ani, este jurist și, de cand se știe, lucreaza la Urbis Serv. N-a fost dintotdeauna director, ba chiar a pornit de jos și a facut cam de toate in cei 15 de ani de cand semneaza condica aici. In schimb, de cand conduce societatea din Crang, Buzaul a capatat o alta fața. ...

- Potrivit Pressone, Codruț Olaru ar fi plagiat de la cap la coada in teza de doctorat intitulata "Particularitațile criminalitații organizate in Romania", pe care a susținut-o in 2013 la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii…

- CALENDAR ORTODOX 2018: In fiecare an, calendarul bisericesc desfasoara inaintea noastra intreaga viata a lui Hristos, de la Nastere pana la Inaltare si Pogorarea Duhului Sfant.A Odovania praznicului Botezului Domnului are loc pe 14 ianuarie, deci preotii spun ca este pacat sa spalam pana duminica.A

- Actorii Teatrului "Regina Maria" vor sustine luni, 15 ianuarie, in sala Teatrului Arcadia, spectacolul cultural "Meditand la ... Scrisoarea a III-a", ce marcheaza 168 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, avand in pregatire un spectacol dedicat Micii Uniri si un altul pentru sarbatorirea…

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Domnitorii romani din toate epocile erau barbați aprigi și, cand le placea o femeie, nu prea țineau cont de originea ei sociala, ascendența nobiliara necontand prea mult. Iata cateva exemple: Alexandu cel Bun – Stana; Mircea cel Batran – mama lui Radu Prasnaglava; Ștefan cel…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza in data de 26.01.2018, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatie publica deschisa cu strigare pentru concesionarea a 6 parcele de teren, categoria de folosința „curți construcții”. Acestea sunt proprietatea tabulara a Municipiului Aiud – domeniul…

- Cine nu a auzit de tunelurile secrete care bantuie subsolul Centrului Vechi al Buzaului? Cine nu a vrut sa cunoasca mai bine si mai multe despre pivnitele suprapuse pe 3 etaje de pe Cuza Voda sau despre misteriosul zid ce inconjura Cetatea medievala Buzau? Cu siguranta buzoienii vor sa afle toate acestea.

- Specialistii Inspectiei de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramures vin in sprijinul cetatenilor cu masuri de prevenire ce trebuie respectate pentru a evita eventualele situatii de urgenta in perioada Craciunului si a Anului Nou: - bradul de Craciun se amplaseaza cat mai departe de sursele de caldura,…

- Partiile din Poiana Brasov au fost deschise oficial, sambata seara, monitorii de schi din Poiana coborand partia Bradul cu torte aprinse in maini. Tot sambata au fost deschise partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal, transmite corepondentul MEDIAFAX.

- Cei mai simpatici chefi din tara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu, ne sfatuiesc ce sa nu ne lipseasca de pe masa in perioada Sarbatorilor. Mottoul lor este: „Cat mai...

- Sute de mii de globuri lucrate manual de sticlarii romani ajung, an de an, in brazii din intreaga lume. Intr-un atelier din Cluj este sarbatoare in fiecare zi, iar cei 30 de angajati se transforma in ajutoarele Mosului si realizeaza, cu migala si talent, decoratiuni pictate cu peisaje sau personaje…

- Partiile din Poiana Brasov au fost deschise oficial, sambata seara, monitorii de schi din Poiana coborand partia Bradul cu torte aprinse in maini. Tot sambata au fost deschise partiile Clabucet si Clabucet Sosire Predeal, transmite corepondentul MEDIAFAX.

- Pentru al cincilea an consecutiv, CS “Sonicks Junior” Barlad a imbinat sportul cu spiritul caritabil in cadrul evenimentului „Craciun cu baschet”. Dincolo de invitația la mișcare lansata copiilor și parinților cu scopul de a populariza baschetul in oraș, proiectul și-a propus sa aduca un zambet pe buzele…

- Oamenii de știința belgieni au realizat in ultima vreme pași importanți in dezvoltarea ovarelor artificiale transplantabile, care, odata create, acestea ar putea fi utilizate in operațiile de transplant pentru femeile care se lupta cu infertilitatea și cancerul.

- Municipiul Aiud, titular al proiectului de plan „Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier Proprietate Publica a Municipiului Aiud”, cu amplasamentul: localitatea Aiud, str. Cuza Voda, nr.1 jud. Alba, anunța publicul interesat ca s-a elaborat și s-a depus la APM Alba prima versiune a planului menționat…

- Un barbat de 48 de ani din Baita, care a sustras poseta unei femei din Baia Mare, a fost prins de un baimarean curajos si imobilizat pana la sosirea politistilor. Politistii maramureseni promoveaza spiritul civic, incurajeaza cetatenii sa ia atitudine, ii multumesc baimareanului si-l felicita pentru…

- Considerat cel mai mare handbalist roman al tuturor timpurilor, Cristian Gatu a fost unul din sportivii emblematici ai tarii noastre. A scris istorie pentru handbalul romanesc in anii ’70 si 80. A fost capitanul echipei nationale a Romaniei, dubla campioana mondiala in anii 1970 (Paris) si…

- Tiganie electrificata patronata de primaria ieseana : luminile de Craciun au fost aprinse pe 1 decembrie. Cu scuze pentru membrii decenti ai etniei rome, daca sint deranjati de cuvintul ” tiganie „, o sa trecem peste justificarile acestei practici penibile, cu dungi maro de consumism cleios si toxic.…

- Cateva date de interes Ridicat de Alfred Braunstein, un evreu roman foarte bogat, la kilometrul zero al orașului, la sfarșitul secolului al XIX-lea și finalizat in 1915; Cea mai impunatoare cladire particulara din Iași, la vremea aceea; O soluție arhitectonica unica in Iași și de o frumusețe sobra;…

- O frumoasa studenta a murit intr-un accident teribil, la Iași, marți, iar verișoara sa este in stare grava. O studenta in varsta de 21 de ani si-a pierdut viata, iar o alta a fost ranita grav in urma unui accident rutier care a avut loc ieri-dimineata in zona localitatii Carlig, langa Iasi, pe soseaua…

- Aceștia au impodobit bradul de Craciun in curtea Muzeului Județean, au primit cadouri de Moș Nicolae și au asistat la aprinderea tunelurilor de lumini din fața muzeului și a Consiliului Județean. In aceasta seara, Buzaul a intrat, oficial, in atmosfera Sarbatorilor de Iarna, dupa ce tunelurile de…

- Consiliul Județean a pregatit o serie de surprize pentru aceasta seara, care debuteaza cu aprinderea iluminatului festiv de la sediul CJ și Muzeul Județean și va continua la Sarata Monteoru, unde va fi inaugurat bradul de Craciun, vor fi oferite de cadouri și va putea fi admirat un foc de artificii.…

- Vești bune pentru buzoienii racordați la sistemul centralizat de incazlire: in aceasta iarna vor scapa de noi majorari ale pretului caldurii. Primarul Constantin Toma a anunțat ca Buzaul va primi și in acest an bani pentru plata subvenției energiei termice. Guvernul va aloca municipiului 18 milioane…

- Sucevenii prezenti vineri seara pe esplanada Casei de Cultura din Suceava au putut sa asiste la retragerea cu torte a pompierilor suceveni, eveniment ce a incheiat programul de Ziua Nationala a Romaniei. Detasamentele de pompieri ale ISU Suceava au pornit din apropierea Palatului Administrativ si s-au…

- Pentru defilarea paradei militare organizata cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, pe principalele artere de circulatie din municipiul Constanta, traficul rutier va fi restrictionat.Astfel, intre orele 7.30 si 12.00, se inchide bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins intre Capitol si Ferdinand pentru…

- Iluminatul festiv de sarbatori va fi aprins in Bucuresti vineri seara, pe 1 decembrie, din Piata Constitutiei, unde se va deschide targul de Craciun, in timp ce targul care va fi amenajat in Piata Victoriei, locul protestelor antiguvernamentale, va functiona din 5 decembrie, a anuntat, joi, Primaria…

- Doi bebelusi au murit in maternitatea Cuza Voda din Iasi. Erau nascuti prematur si, se pare, au fost infectati cu bacterii intraspitalicesti.3lusi morti in maternitate din cauza unor bacteriiDirectia de Sanatate Publica Iasi a inceput o ancheta, dupa ce spitalul a anuntat, la sfarsitul saptamanii trecute,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o serie de avertizari cod galben de ceata pentru majoritatea regiunilor tarii, unde vizibilitatea scade local sub 200 m, iar izolat sub 50 m. In cinci judete, va fi si burnita. Din cauza cetii dense, pe mai multe autostrazi si drumuri…

- Autoritațile din Filiași tocmai au instalat decorațiunile de Craciun iar șoferii au ramas mai multe decat impresionați. O postare a devenit virala pe Facebook dupa ce internauții au observat ca instalațiile luminoase seamnana mai mult cu o pereche de chiloți decat cu un ornament tradițional de Craciun.…

- Primaria municipiului Aiud anunța ca reia, in data de 28 noiembrie 2017, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitatia publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren cu suprafața de 159 m2, inscrisa in CF nr. 91326 Aiud, nr.cad/top. 91326 și situata in Aiudul…

- „Justiția" și afacerea Dreyfus In 2017, Editura Universitații „Alexandru Ioan Cuza" din Iași a tiparit volumul L'Affaire Dreyfus et ses consequences, coordonat de rigurosul și cunoscutul istoric Carol Iancu (Montpellier). Subiectul este notoriu: Cu merite, ce au atras decorații, în serviciul…

- Un TIR incarcat cu porumb s-a rasturnat, vineri, pe DJ 212 in judetul Braila, intre localitatile Stancuta si Cuza Voda, traficul fiind blocat pe un sens de circulatie, avand in vedere ca porumbul s-a imprastiat pe sosea, a declarat, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a Inspectoratului de Politie…

- Trei incendii puternice au izbucnit in mai multe parcari din Odesa. 24 de automobile au fost curprinse de flacari, insa doar cateva dintre ele au putut fi salvate, scrie liga.net.Prima alerta a fost data in aceasta dimineata la ora 03:14.

- Primarul Constantin Toma da asigurari ca Buzaul va fi impodobit de sarbatori așa cum ii sta bine unui oraș modern. Pe langa patinoarul mobil amplasat pe platou, in Piața Daciei din centrul orașului va funcționa, timp de aproape o luna, [...] citește mai mult Post-ul Va fi un decembrie așa cum n-a mai…

- Conferinta „Provocari de securitate in Sud-Estul Europei", o intalnire internationala despre rolul Romaniei in asigurarea stabilitatii spatiului Sud - Est European, a debutat in aceasta dimineata la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. In cadrul festivitatii de deschidere, a fost transmis,…

- Expoziția temporara Brașov 1987 urmeaza sa fie organizata in Casa Sfatului, cuprinzand documente și artefacte istorice referitoare la revolta anticomunista din 15 noiembrie 1987 de la Brașov. Vor fi prezentate in premiera obiecte personale ale participanților la revolta din 15 noiembrie 1987, piese…

- Accident rutier grav s-a produs in noaptea de luni spre marți intre localitațile Medgidia și Cuza Voda. Potrivit SAJ Constanța este vorba despre un autoturism rasturnat in care se aflau cinci victime. Accidentul s-a produs pe DJ 222, intre localitațile Medgidia și Cuza Voda, fiind vorba de un autoturism…

- Well este un brand romanesc cunoscut de produse electrice si electronice. Din portofoliul sau fac parte cantare, becuri, termometre, termostate, dar si accesorii pentru smartphone-uri. Am testat Well Force100, un acumulator extern cu capacitate de 10.000 mAh. Exista doua caracteristici care atrag atentia…