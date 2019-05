Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamagitoare partidelor aflate la guvernare in Franta si Germania, considerate cele doua motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a carui victorie clara a asigurat socialistilor spanioli un rol important in UE, transmite EFE.…

- Sectiile de votare s-au deschis duminica la orele 06:00 GMT (08:00 locale) in Franta si Germania pentru alegerile europene, informeaza AFP. In total, alegatori din 21 de tari din totalul celor 28 de tari-membre ale UE voteaza duminica, ultima zi a scrutinului care a inceput joi cu Marea…

- Malta, Letonia și Slovacia organizeaza sâmbata alegeri europarlamentare, iar restul țarilor, printre care și România, își vor alege duminica reprezentanții în viitorul Parlament European, anunța Mediafax.Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare în Irlanda și Cehia.…

- Duminica, 26 mai, in Romania au loc alegeri europarlamentare, simultan cu organizarea unui referendum privind Justitia, convocat de presedintele Klaus Iohannis. Libertatea va prezinta toate informatiile de care aveti nevoie pentru a putea vota fara probleme la aceste doua scrutine. Daca nu stiti la…

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat luni ca vede pentru "prima data o complicitate intre nationalisti si interesele straine" pentru dezmembrarea Europei, vizandu-l pe lobbyistul Steve Bannon, "apropiat puterii americane", precum si pe rusi, care "nu au fost niciodata atat de intruzivi",…

- "Yanis Varoufakis indeplineste conditiile pentru a fi candidat in Germania. Este inscris in Germania, unde dispune de un domiciliu'', potrivit anturajului sau. Legea prevede ca trebuie sa fii cetatean al unei tari din UE si sa locuiesti cel putin sase luni in Germania pentru a fi candidat in aceasta…

- Pe 26 mai au loc alegerile pentru parlamentul european, iar de sambata, 27 aprilie, incepe campania electorala. Romania are 33 de locuri pentru Parlamentul European. cei mai mulli parlamentari ii are Germania (96), Franța (79) și Italia (76), iar Ungaria are 21. Pentru cursa au inscris candidați 23…