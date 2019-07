Stiri pe aceeasi tema

- Principalele grupuri politice din Parlamentul European au împiedicat miercuri extrema dreapta sa obtina posturile de presedinte ale comisiilor parlamentare pe care le urmarea, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- O alianta in Spania intre liberalii partidului spaniol Ciudadanos si extrema-dreapta ar repune in discutie cooperarea cu acest partid in cadrul noului grup politic impulsionat de presedintele Emmanuel Macron in Parlamentul European (PE), a declarat sambata presedintia franceza, dupa ce Ciudadanos…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron a avertizat vineri formatiunea spaniola Ciudadanos, care face parte din noul grup ''Renew Europe'' impulsionat de liderul de la Elysee in Parlamentul European (PE), ca ar putea suporta ''consecinte'' daca va forma pe plan…

- Cele doua partide - RN si La Republique En Marche (LREM) - vor obtine, astfel, acelasi numar (23) de mandate europarlamentare dupa ce Regatul Unit va fi parasit Uniunea Europeana.Pe pozitia a treia se plaseaza ecologistii (EELV), cu 13,47% din sufragii, ceea ce inseamna 13 locuri de eurodeputat.Lista…

- Presedintele CE, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat joi preocuparea in legatura cu posibilitatea ca fortele politice ''extreme'', indeosebi extrema dreapta, sa castige influenta si sa obstructioneze institutiile europene dupa alegerile europene din 26 mai, relateaza AFP. ''Dacă…

