Cum a fost fotografiata aseara Gina Pistol in platoul Vocea Romaniei! I-a purtat noroc lui Smiley

Stiri pe aceeasi tema

- Smiley a adus trofeul in echipa sa a treia oara. Antrenorul a fost cucerit de timbrul vocal al lui Bogdan inca din etapa auditiilor pe nevazute si de abilitatea lui de a se transpune in piesele pe care le interpreteaza. In fiecare etapa a competitiei a decis sa mearga mai departe alaturi de el, iar…

- Tudor Chirila, a carui eleva, Alma Boiangiu, s-a clasat pe locul trei in finala Vocea Romaniei, i-a transmis un mesaj concurentei sale, castigatorului, Bogdan Ioan, dar si antrenorului acestuia, Smiley. Actrita Alma Boiangiu (26 de ani) s-a clasat pe podium in finala „Vocea Romaniei“, castigata de Bogdan…

- Desemnarea lui Bogdan Ioan drept castigatorul Vocea Romaniei a starnit dezbateri aprinse in mediul online. Pe langa laude si aprecieri, elevul lui Smiley a fost aspru criticat de cei care considera ca este „doar un imitator al lui Michael Jackson“. Un lucru ramane insa: castigatorul a fost ales exclusiv…

- Bogdan Ioan, un arhitect in varsta de 28 de ani, este castigatorul „Vocea Romaniei“. Coplesit de emotii, elevul lui Smiley le-a multumit tuturor, inclusiv idolului sau, regretatul Michael Jackson, ale carui piese au contribuit la succesul din show-ul de la Pro TV.

- Bogdan Ioan, finalistul „Vocea Romaniei“ din echipa lui Smiley, ne-a acordat un interviu inainte de finala show-ului in care a vorbit si despre criticile ce i-au fost aduse, dar si despre cum i s-a schimbat viata odata cu aparitiile de la Pro TV.

- "Vocea Romaniei" și-a stabilit finaliștii, vineri seara, la PRO TV! Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, antrenați de Tudor Chirila, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, antrenați de Irina Rimes, Madalina Coca și Renate Grad, antrenați de Andra și Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, pregatiți de Smiley…

- ”Vocea Romaniei” și-a stabilit finaliștii, vineri seara, la PRO TV! Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, antrenați de Tudor Chirila, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, antrenați de Irina Rimes, Madalina Coca și Renate Grad, antrenați de Andra și Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, pregatiți de Smiley…

- VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, din echipa Tudor; Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, din echipa Irina; Madalina Coca și Renate Grad, din echipa Andra; Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, din echipa Smiley, sunt pregatiți sa cucereasca din nou romanii…