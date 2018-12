Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Bucuresti a fost condamnat de Judecatoria Blaj la inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- Un tanar din București a reușit performanța sa salveze un barbat ce voia sa se arunce in fața metroului care tocmai ajungea in stație. Pațania s-a intamplat la stația Piața Sudului, iar intamplarea a fost filmata de un bucureștean. Filmulețul este insoțit de urmatorul text: „Stefan Lefter , un erou.…

- Un barbat de 36 de ani din judetul Timis este cercetat sub control judiciar pentru infractiuni de modificare de date informatice si fals informatic, dupa ce a falsificat contul de Facebook al unei tinere de care se indragostise si care l-a refuzat, el postand acolo fotografii trucate, indecente cu aceasta.

- Simona Halep s-a retras de la Beijing, dupa ce, ulterior, pierduse in ultimele doua meciuri jucate, la Wuhan și la Australian Open. Simona a anunțat astazi pe Facebook faptul ca, dupa un control RMN efectuat la București a fost diagnosticata cu hernie de disc. Prezența Simonei la turneul de la Moscova…

- Aurel Radulescu, fost candidat la președinția Romaniei in 2004, facuse inchisoare in urma unei sentințe definitive intr-un dosar de inșelaciune. El se prezinta drept pastor și reprezentant al Diasporei romane din SUA. Clipul a fost postat pe contul sau de Facebook. In imagini, Tudorel Toader apare…