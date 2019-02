Stiri pe aceeasi tema

- E oficial, DJ-ul Marshmello va avea o reprezentare live in jocul Fortnite. Producatorii celui mai bine vandut joc video anunța ca evenimentul va avea loc sambata la ora 14:00 ET (21:00, ora Romaniei), in Pleasant Park. Ei nu au anunțat cat va dura setul lui Marshmello, dar e sigur ca muzica se va auzi…

- Akcent face anul acesta 20 de ani. Da, va mai aduceți aminte de primele hit-uri lansate de ei? Și ți-am proooomiiiis ca o sa te iau, o sa te iaaau cu mineeee, inca ne mai rasuna in minte. Pe 1 februarie, de la ora 22.30, Adrian Sina canta intr-un concert eveniment la Hard Rock Cafe, alaturi de Akcent....…

- Voci dumnezeiesti au rasunat aseara la Teatrul National de Opera si Balet "Maria Biesu", unde a avut loc traditionala gala de Revelion. Concertul de exceptie a reunit nume sonore ale operei nationale si internationale.

- Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, impreuna cu Trupa Reea și Beard Brothers, organizeaza un concert caritabil la data de 21 decembrie, la Casa de Cultura a Studenților, din Cluj-Napoca. Incepand cu orele 19:30, membrii trupei Reea vor susține un concert antrenant, acestora alaturandu-se dansatorii…

- Concertul de Revelion de la Sibiu costa 900.000 de lei, a precizat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Casei de Cultura a Municipiului Sibiu, Alexandra Chescu. Localnicii si turistii care isi vor petrece Revelionul in Piata Mare din centrul istoric al orasului se vor bucura de un foc de artificii…

- Concertul ''100... de sarbatori'' prezentat de Corul de Copii Radio, sub bagheta dirijorului Razvan Rados, va avea loc duminica, la Sala Radio, evenimentul fiind dedicat atat Centenarului, cat si Craciunului. Prima parte a serii este dedicata Centenarului Romaniei si aduce pe scena Salii…

- Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare va gazdui joi, 29 noiembrie un concert festiv dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul va avea loc de la ora 18.30. Simfonicul satmarean va fi dirijat de Cristian Brancusi, iar solistul serii va fi pianistul Viniciu Moroianu. In program veti puatea audia:…

- Trupa Phoenix va concerta de Ziua Nationala a Romaniei, La Satu Mare. Concertul va avea loc in Piata 25 Octombrie. Prezenta trupei la Satu Mare a fost confirmata chiar de catre Nicu Covaci, printr-un videoclip postat pe Facebook. „Va astept pe 1 Decembrie la Satu Mare, in Piata 25 Octombrie, sa cantam,…