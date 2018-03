Cum a folosit statul roman banii negri recuperati din dosarele de mare coruptie

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul „Saptamana educației juridice”, organizat de Ministerul Justiției, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Public, CSM și ICCJ, se desfașoara in aceste zile și la Turda. Read More...

- Reprezentantii SNPPC au transmis, marti, un comunicat de presa in care vorbesc despre revendicarile lucratorilor din sistem si despre faptul ca acestea au ramas fara raspuns pana in prezent. "Constatam ca revendicarile noastre, referitoare la: introducerea politistilor si a personalul contractual…

- In perioada 05-09 martie 2018 se deruleaza saptamana educatiei juridice in scoli. Evenimentul este organizat de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie in baza Protocolului de colaborare privind…

- Pensia anticipata partiala poate fi acordata celor care au realizat stagiul complet de cotizare si care au indeplinit anumite conditii de varsta, dupa cum scrie in Legea pensiilor. Cel care se pensioneaza anticipat in acest fel, odata ce va indeplini conditiile de la pensionarea pentru limita de…

- Ministerul Educatiei le transmite sindicalistilor care ameninta cu boicotarea simularii Evaluarii Nationale ca boicotul nu este o solutie, facand apel la cadrele didactice sa nu ii afecteze pe elevi prin demersuri radicale si reamintindu-le ca tocmai au primit o marire salariala de 20%. “Boicotul nu…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Legea privind reglementarea activitatii de telemunca a fost adoptata astazi de Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz. Potrivit actului normativ, persoanele care folosesc tehnologia informatiilor si a comunicatiilor isi pot desfasura activitatea in alt spatiu decat cel organizat de…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, organizatia cerand modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii si Legea pensiilor, conform unui comunicat al FSLI. „Decizia a fost luata dupa ce federatia noastra a trimis memorii…

- In vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar și a consultarii preliminare interinstituționale, Ministerul Educatiei Nationale publica proiectul de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale condamna cu vehemența activitațile ilicite în care sunt implicați unii angajați din sistemul de sanatate. Aceasta reacție a ministerului vine în contextul reținerii de catre procurorii anticorupție a…

- Dupa numirea Sorinei Pintea la conducerea Ministerului Sanatații, Federația Sindicala Hipocrat i-a prezentat acesteia, in mod public, o lista de probleme cu care se confrunta personalul din sistem și a caror rezolvare treneaza. Iata lista! Corelația dintre salarizare și finanțare este dezechilibrata.…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a votat in unanimitate in luna ianuarie a acestui an semnarea declaratiei de aderare a UNBR la Protocolul de colaborare privind educatia juridica, initiata de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, CSM, Ministerul Public…

- Aproximativ 15 angajati ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani au protestat, miercuri, in fata institutiei, cerand acordarea unei majorari salariale cu 15%. Functionarii AJOFM sustin ca legea salarizarii unice in sistemul bugetar prevede pentru angajatii din Ministerul…

- A fost votata Legea ambroziei. Cei care nu iau masuri, amendati Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care vizeaza combaterea ambroziei, potrivit caruia cei care nu iau masurile necesare pentru a evita instalarea si raspandirea acestei plante vor fi amendati. "Proprietarii sau…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul Constanta.…

- Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea art.9 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor cu 265 de voturi. Potrivit proiectului…

- "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judetul Constanta. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Masura se va aplica din data de 20 mai 2019 Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare…

- Conditiile improprii de lucru si nerespectarea regulilor de catre angajatori sunt doar cateva dintre motivele pentru care accidentele de munca se inmultesc si devin din ce in ce mai grave. Nu toate aceste incidente sunt insa raportate, atrage atentia medicul Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- Mai multe scoli risca sa fie inchise din cauza costului standard per elev, calculat gresit, fara sa se tina cont de realitatea existenta in unitatile de invatamant, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care solicita urgent regandirea modului de calcul al acestui cost standard.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile aplicate contribuabililor, ci din valoarea bunurilor confiscate. „Daca un inspector…

- Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru detinutii care au executat pedepse in conditii necorespunzatoate, posibilitatea adoptarii acestei masuri fiind prevazuta in Calendarului de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii…

- Participarea secretarului de stat Alexandru-Victor Micula la cea de-a 29-a sesiune a Grupului de Lucru privind Evaluarea Periodica Universala din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului Secretarul de stat Alexandru-Victor Micula a sustinut astazi,16 ianuarie 2018, la Geneva, prezentarea Raportului…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Ministerul Sanatatii organizeaza, joi, o dezbatere publica cu privire la legea transplantului uman. In contextul dezbaterii de joi, ministerul Sanatatii a solicitat preluarea tuturor observatiilor si propunerilor transmise in cadrul procesului de dezbatere publica a proiectului Legii privind transplantul…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, cere controale de urgenta la panourile publicitare din toata tara pentru a fi identificate cele care contin mesaje anti-vaccinare si a-i sanctiona pe cei care le-au realizat. „In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean”Avram Iancu”Alba organizeaza concurs pentru ocuparea, din sursa externa, a postului vacant de execuție de ofițer specialist I, in cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic. In conformitate cu prevederile…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza la sediul din B dul Tomis nr.51, cam.257, concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante: Inspector ndash; studii superioare, grad profesional Superior, din cadrul Serviciului Buget Directia Generala Economico Financiara. Concursul va avea urmatoarele…

- SESIZARE DE NECONSTITUTIONALITATE cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara (L547/2017), adoptata de catre Senatul Romaniei, in sedinta din data de 20 decembrie 2017, avand in vedere urmatoarele considerente: Situația de fapt…

- Plenul reunit al Parlamentului a adoptat joi, pe articole, proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale pe 2018, urmand ca vineri, de la ora 12.00, sa se dea votul final. Au fost aprobate bugetele pentru toti ordonatorii de credite, printre care Ministerul Economiei, Ministerul Energiei,…

- Legea bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptata, vineri, in Comisiile reunite de buget-finante, cu 17 voturi „pentru” si 14 „impotriva”, urmand ca aceasta sa ajunga, in perioada urmatoare, in plenul Parlamentului pentru votul final.

- De asemenea, la solicitare și pe baza detaliilor convenite cu Casa Regala, echipajele SMURD vor acorda asistența medicala de urgența in caz de necesitate, se arata intr-un comunicat de presa al MAI. Potrivit MAI, masurile au fost luate conform Protocolului incheiat intre Casa Regala și Guvernul…

- Colegiul Medicilor Alba se judeca cu Ministerul Sanatatii pentru aplicarea unui articol (419 lit. h) din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit caruia membrii acestei organizatii profesionale si familiile acestora ar trebui sa beneficieze in mod gratuit, de asistenta medicala,…

- Tudorel Toader a declarat, sambata, ca "este de discutat daca nu ar fi normal ca Ministerul Justitiei sa devina ordonator de credite si pentru bugetul procurorilor". In prezent, bugetul este administrat de Ministerul Public. "In conditiile in care avem un numar de judecatori aproape dublu…

- Cateva sute de elevi din Vrancea ar putea beneficia, și in acest an școlar, de programul pilot ”masa calda in școli”. Numarul exact al beneficiarilor nu este cunoscut inca, dar reprezentanții ISJ spun ca au solicitat ca acest program pilot sa fie implementat in trei unitați de invațamant din județ,…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un proiect de Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii - cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul sanitar, precum și cadrele didactice.Potrivit…

- Forma proiectului de modificare a legii privind integritatea in exercitarea funcțiilor și demnitaților publice este neconstituționala și este de natura sa excluda, retroactiv, de la sancționarea pentru conflict de interese a unei singure categorii de demnitari, respectiv parlamentarii – apreciaza Agenția…