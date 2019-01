Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri-28.11.2018 de la ora 9,45 Pestisorul de aur; Joi 29.11.2018 de la 9,45-Ratusca cea Urata, 12-Un pedagog de scoala noua, 13-Istorie la persoana I; Duminica 02.12.2018 de la ora 10-Capra cu trei iezi, de la 11,30 Alba ca Zapada.

- Iluminatul de Sarbatori este o afaceri de milioane pentru edilii gospodari. An de ani, ghirlandele, globutele ori ornamentele de Craciun scot din bugete primariilor sute de mii de lei. La Vaslui, primarul Paval i-a repartizat lui Daniel Neacsu, intaiul electrician al Vasluiului, aceasta sarcina “ingrata”,…

- Autocarele sau microbuzele care traverseaza zona muntelui Godeanu, pe Drumul National 67 D intre Baia de Arama si Baile Herculane, sunt sprijinite de catre utilajele de deszapezire. Masura a fost luata dupa ce astazi a nins din abundenta.

- Stratul de zapada in masivele Parang si Retezat ajunge pana la 5 centimetri, dupa ce in aceste zone a inceput sa ninga luni, salvamontistii din judetul Hunedoara indemnand turistii la prudenta atunci cand planuiesc sa abordeze traseele montane in aceasta perioada a anului. "In Masivul…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineața, dupa ce microbuzul in care erau a intrat, din cauza vitezei pe un drum acoperit cu zapada, intr-o movila de pamant, in județul Buzau, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca pe DN2 Buzau- Ramnicu Sarat, pe raza localitatii Oreavu, pe fondul…

- Iarna incepe sa-si faca aparitia in Moldova. In sudul si centrul tarii au cazut astazi primii fulgi, iar locuitorii orasului Cahul au avut posibilitatea sa admire un un peisaj de poveste. Si in Capitala a inceput sa ninga de la amiaza.

- "Azi este a doua zi de luni si este a doua valiza. Un localnic din Sibiu a zis ca a gasit-o in curte si a dat-o unui prieten, care a dat-o altui prieten si care prietenul acela cica a devenit martor sub acoperire. Acestea sunt niste stick-uri pe care o sa vi le oferim", a spus Liviu Dragnea la Parlament.…

- Intr-o carte scrisa de sfintii parinti in anul 1359 este prezis viitorul, scrie virale.ro. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, in "Gromovnic din batrani" apar previziuni pana in anul 2058, astfel ca cine o detine se poate considera norocos. Citeste si Frig de crapa pietrele in toata…