Stiri pe aceeasi tema

- Cantareței Andreea Banica i s-a atras atenția ca a slabit. Imediat vedeta a explicat care este de fapt situația cu ea. La o recenta postare facuta de cantareața Andreea banica pe contul sau de Instagram, unii dintre internauți i-au comentat ca a slabit. Vedeta a ținut sa le explice care este motivul…

- Selly este cel mai cunoscut vlogger din Romania iar de curand a ajuns la cifra de 2 milioane de urmaritori pe youtube. Andrei Șelaru este numele din buletin al lui Selly, care s-a apucat sa se filmeze vorbind despre diferite teme de actualitate pentru tineri in anul 2012. De atunci a crescut de la an…

- In lupta cu bolile genetice rare, pacienții romani au aliat un om care a reușit sa depașeasca prejudecatile si lipsurile sistemului medical de la noi din țara. Profesor doctor Maria Puiu, medic genetician și coordonator al Centrului de Medicina Genomica din Timișoara s-a specializat peste hotare intr-un…

- Ministrul Eucatiei, Ecaterina Andronescu s-a aflat, marti, in Parlament, la comisia de drepturile omului, unde a vorbit despre situatia din invatamantul romanesc. Ea a precizat ca, in prezent, in Romania exista cu un milion si jumatate mai putini elevi decat in urma cu 15 ani, iar din discutiile cu…

- Anamaria Prodan a vorbit despre relația cu Dan Alexa intr-un interviu acordat GSP. "Astea au aparut de cand m-am aplecat eu serios pe cariera lui Dan Alexa. Faptul ca a divortat, cum au divortat multi jucatori si antrenori, e una, dar nebuniile care au aparut ca am fi impreuna, sunt cu totul…

- Mihai Morar este in culmea fericirii. Sora sa, Andreea, s-a intors in Romania. Prezentatorul de televiziune n-a ratat ocazia de a se fotografia alaturi de sora lui, cu care are o relație speciala. Prezentatorul de televiziune a dat publicitații o fotografie cu toata familia sa, in care apare și sora…

- Platforma de schimb valutar poloneza Aforti Exchange a incheiat anul 2018 cu tranzactii intermediate in valoare de 67 milioane de euro in Romania. Pentru anul 2019, reprezentantii companiei isi propun sa depaseasca borna de 200 de milioane de euro...