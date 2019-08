Stiri pe aceeasi tema

- „Libertatea“ continua sa ofere dovezi privind stransa colaborare dintre politisti si interlopi, dar si raportul stramb dintre acestia. Noile informatii vin dupa ce s-a descoperit ca adjunctul IPJ Olt a apelat la sefii de clanuri pentru a descoperi cine a rapit-o pe Alexandra Macesanu.

- Digi24 a publicat un fragment din discuția purtata de Alexandra Maceșanu, fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, cu un polițist care a preluat apelul de la operatorul 112. Polițist: Hai, ce vrei? Alexandra: Am fost rapita și violata. M-a luat… Polițist: Unde ești, ma? Alexandra: In Caracal,…

- Digi24 a publicat un fragment din discuția purtata de Alexandra Maceșanu, fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, cu un polițist care a preluat apelul de la operatorul STS. Polițist: Hai, ce vrei? Alexandra: Am fost rapita și violata. M-a luat… Polițist: Unde ești, ma? Alexandra: In Caracal,…

- Alexandra Macesanu, fata rapita, violata si ucisa de Gheorghe Dinca, a purtat, cu o ora inainte de a muri, o discutie telefonica cu politistul care a preluat apelul de la STS. Acesta a avut o atitudine recalcitranta fata de tanara fata care i-a spus ca a fost rapita, violata si ca este legata cu o sarma.…

- Apar informații terifiante, pe surse, din ancheta de la Caracal. Conform unor informații obținute de Romania TV, Luiza Melencu, fata care a disparut in luna aprilie, ar fi fost ținuta in viața vreme de trei luni de zile, timp in care Gheorghe Dinca ar fi violat-o zilnic. Ulterior, fata a fost ucisa…

- Crimele odioase petrecute in Caracal au revoltat-o și pe Maria Ghiorghiu. Celebra clarvazatoare susține ca Alexandra Maceșanu nu a fost luata la ocazie, ci a fost rapita, iar una dintre bluzele fetei, de culoare galbena, a fost vazuta purtata de Gheorghe Dinca, pe umeri.

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani care ar fi fost ucisa la Caracal, a relatat in apelurile la 112 facute joi dimineața ca ar fost violata de individul care le-a rapit și era legata cu sarma. Dezvaluirea a fost facuta de unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu. Alexandru Cumpanașu a povestit ce a vorbit…

- Premierul Viorica Dancila a cerut demiterea șefului Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a prefectului județului Olt, Petre-Silviu Neacsu, și a șefului imputernicit al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Voiculescu Cristian, transmite Mediafax.