Cum a evoluat Kim Kardashian stilistic din 2006 pana in prezent Stilul lui Kim Kardashian s-a schimbat mult din anul 2006, atunci cand a aparut in lumina reflectoarelor ca asistenta a lui Paris Hilton, si pana in zilele noastre. Intre timp, Kim Kardashian a reusit parca sa o intreaca la capitolul notorietate pe cea careia spune ca ii datoreaza prezenta ei in showbiz. Kim Kardashian a implinit 39 de ani! Cum a sarbatorit! A devenit nu doar o vedeta cunoscuta peste tot in lume, ci si un veitabil style icon. Haideti sa vedem astazi impreuna cum s-a schimbat stilul lui Kim Kardashian din momentul…