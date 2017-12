Cum a dinamitat Donald Trump lumea in primul an ca presedinte al Statelor Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Organizatia Statul Islamic (SI) a amenintat ca va comite atacuri teroriste pe teritoriul SUA ca raspuns la decizia presedintelui american Donald Trump privind recunoasterea orasului Ierusalim drept capitala a Israelului, a anuntat joi gruparea jihadista pe unul dintre conturile sale de social media,…

- Relatiile cu Statele Unite, agenda de reforme si crizele din Coreea de Nord, Siria sau Yemen au marcat primul an al lui Antonio Guterres in fruntea Organizatiei Natiunilor Unite. Diplomatul portughez si-a preluat mandatul in ianuarie, beneficiind de un sprijin practic unanim si venind cu un aer de schimbare,…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Al doilea atac terorist petrecut la New York in ultima luna si jumatate i-a dat prilejul presedintelui Statelor Unite sa isi promoveze initiativa de a limita migratia Luni dimineata, in jurul orei 7.30 (14.30 ora Romaniei) un barbat in varsta de 27 de ani din Bangladesh a incercat sa se arunce…

- Subliniind ca barbatul arestat in acest caz a ajuns in SUA grație unui sistem de "migrații in lanț", liderul de la Casa Alba a apreciat ca acest lucru este "incompatibil cu securitatea naționala". "Migrațiile in lanț", termen popular in randul conservatorilor anti-imigrație, desemneaza cazurile imigranților…

- Hassan Nasrallah a cerut aliatilor sa creeze o strategie "in teren" pentru a confrunta Israelul. Gruparea Hezbollah, sustinuta de Iran, a combatut organizatia militanta Stat Islamic in Siria, impreuna cu aliatii regionali.Liderul Hezbollah s-a adresat, printr-un video, manifestantilor din…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- 'Finalizarea negocierilor demonstreaza vointa politica puternica a Japoniei si a UE de a continua sa inalte drapelul liberului schimb', a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul japonez Shinzo Abe intr-un comunicat comun. 'Uniunea Europeana si Japonia s-au…

- Curtea Suprema a SUA a autorizat aplicarea in totalitate a ordinului executiv in domeniul migratiei emis de Donald Trump, o victorie pentru presedintele american care a aparat aceasta masura controversata in numele luptei impotriva terorismului. Decretul, in cea de-a treia versiune, a facut…

- Un denunț venit din România. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț în toata regula. Este un eveniment fara precedent în istorie. Denunțați sunt în primul rând doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au îndeplinit misiunea la București.…

- Presedintele Donald Trump a obținut o prima victorie legislativa. Senatul a aprobat, la limita, planul de reforma fiscala, cu 51 de voturi pentru, 49 contra. Considerat de catre republicani ca „cel mai ambitios plan fiscal din ultimele trei decenii”, reforma este criticata de democrați…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- "Coreea de Nord a incalcat din nou legea internationala. Comportamentul Coreei de Nord reprezinta o amenintare majora pentru securitatea internationala", a declarat Sigmar Gabriel. Administratia de la Phenian a informat prin intermediul agentiei nationale de stiri KNCA ca a testat cu succes…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Departamentul de Stat american a semnalat ca ar putea sa nu confirme autorizatia Misiunii din Washington a Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), din cauza "anumitor declaratii facute recent de lideri palestinieni despre Curtea Penala Internationala (CPI)". La presiunile Israelului, Congresul…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Orice initiativa a Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Iranului pentru programul balistic si pentru ingerintele in conflictul din Yemen ar fi considerata "interesanta si utila", a declarat un oficial din cadrul Administratiei SUA, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Ar…

- Motiunea depusa de administratia Trump impotriva hotararilor mai multor tribunale de prima instanta care au suspendat aplicarea noului text este ”partial acordata, partial respinsa”, scrie Curtea de Apel al celui de-al Noualea District.Decretul este mentinut in parte in cazul ”strainilor…

- Fostul director al CIA, John Brennan, ca președintele rus Vladimir Putin l-ar fi lingușit pe Donald Trump în timpul conversației sale cu liderul american, influențându-l astfel sa faca declarațiile împaciuitoare. Potrivit lui Brennan, din anumite motive, Trump ar fi „putut…

- 2017 este cel mai fierbinte an fara El Nino din istorie și al treilea inregistrat vreodata dupa 2015 și 2016, care au fost incalzite și de fenomenul El Nino, transmite Organizația Mondiala de Meteorologie intr-un raport pentru ONU. Chiar daca sunt incluse evenimentele meteorologice ciclice – care vor…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Serghei Lavrov, seful diplomatiei ruse, spune ca nu exista nici macar o singura proba cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016. Declaratia sa vine in contextul in care ancheta privind un posibil amestec accelereaza la Washington, trei persoane fiind inculpate pentru…

- 71 de cetateni din Sudan, Siria si Somalia, dintre care 20 de copii si 22 de femei, care se aflau pe o ambarcatiune gonflabila ce risca sa se scufunde in Marea Egee, au fost salvati de politistii de frontiera romani.

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Statele Unite vor acepta din nou refugiati, dupa patru luni in care a fost in vigoare controversata masura de inchidere a granitelor pentru acesti oameni. Cu toate acestea, nici acum portile nu sunt deschise total, fiind exceptati cei care provin din "11 tari de mare risc", cu populatie majoritar musulmana.…

- Statele Unite vor acepta din nou refugiati, dupa patru luni de suspendare foarte controversata, a anuntat Casa Alba, cu exceptia celor care provin din 11 tari de ”mare risc”, marea majoritate cu populatie majoritar musulmana, relateaza AFP. Aceata interdictie temporara a facut obiectul unei indelungate…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Inainte ca Administratia Barack Obama sa aprobe in 2010 un acord controversat care a oferit Moscovei control asupra unor largi cantitati de uraniu american, FBI adunase dovezi substantiale ca oficiali din industria de profil rusa erau implicati in acte de coruptie, extorsiune si spalare de bani menite…

- Cel putin 230 de persoane au fost ucise, iar alte peste 300 au fost ranite în atentatul produs sâmbata dupa-amiaza în capitala Somaliei, Mogadishu, au anuntat duminica surse medicale si din cadrul serviciilor de securitate citate de site-ul agentiei austriece APA. Cel…

- Donald Trump este din nou ironizat de presa americana dupa ce a declarat ca s-a intalnit cu ”președintele Insulelor Virgine”, care este de fapt, chiar el, insulele aparținand de Statele Unite. Președintele SUA l-a numit pe guvernatorul Insulelor Virgine americane ”președinte” in timpul unui discurs…

- Alianta Nord-Atlantica se opune unei interventii militare a Statelor Unite în Coreea de Nord, întrucât ar avea "consecinte devastatoare", afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat Agentiei France-Presse, citat de Mediafax. Referindu-se…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe, potrivit Mediafax.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a descris pe atacatorul din Las Vegas, care a ucis 59 de persoane si ranite alte peste 500, ca fiind “un bolnav, un dement”. Advertisement Stephen Paddock, un pensionar bogat in varsta de 64 de ani, a deschis focul duminica asupra spectatorilor care asistau la ultimul…