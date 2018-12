Stiri pe aceeasi tema

- In Municipiul Bucuresti la finalul primei zile de vot, la una dintre sectiile de votare din incinta Colegiului National "Matei Basarab", din sectorul 3, nu s-a prezentat niciun alegator. Tot in sectorul 3, trei sectii de votare au avut un singur alegator.O prezenta mai numeroasa s-a inregistrat…

- Politia Orasului Baia de Aries a organizat joi o actiune, cu efective marite, in Baia de Aries si pe raza localitatilor rurale arondate. Au fost constatate doua infractiuni si au fost aplicate 23 de amenzi, in valoare de peste 9.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, in 4 octombrie, Politia Orasului Baia de…

- Medicul Ioan Costinas, unul dintre cei mai cunoscuti specialisti ai Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, a decedat miercuri, 3 octombrie. Nascut in 1948, in satul Poieni, judetul Alba, dr. Costinas a urmat cursurile Liceului Teoretic din Lonea, judetul Hunedoara, si a terminat, in 1972, Facultatea…

- Un barbat și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs, marți dupa amiaza, in municipiul Aiud. Potrivit IPJ Alba, el a fost acroșat de un TIR in timp ce traversa strada Stadionului, prin loc nepermis și fara sa se asigure.

- Autoritațile turce nu au notificat inca ambasada Romanei la Ankara cu privire la tragicul accident de sambata in care o familie din Blaj a decedat, potrivit unui raspuns transmis MAE, la solicitarea ziarului Alba24. Ambasada monitorizeaza situația și este pregatita sa ofere asistența consulara in acest…

- Horoscop Berbec 30 septembrie 2018 Deși e sfarșit de saptamana, berbecii muncesc de parca soarta lumii ar depinde numai de ei. Un proiect personal, poate chiar un hobby, ii ține atat de prinși, incat uita complet de alte activitați, spre mirarea celor dragi. Incurajați dupa acest efort intens, berbecii…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 15 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil, in dauna unei societati comerciale din Abrud, fapte prin care ar fi creat un prejudiciu de peste 200.000 de lei. Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere. La data de 26 septembrie, politistii…