Cum a devenit Romania un furnizor de pacienti pentru spitalele private din Europa. Interviu cu directorul general al Wiener Privatklinik

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca volumul sau "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", prezentat miercuri la Salonul International de Carte Bookfest, sa fie pe placul multor romani si sa contribuie la informarea acestora. "Sper ca aceasta carte pe care am prezentat-o, ca de…

- Liviu Dragnea a susținut vineri la Topoloveni o vizita electorala organizata intr-un cadru inchis, intr-o sala mica, in timp ce protestatarii de afara erau ridicați de jandarmi. Președintele PSD a ținut un scurt discurs in fața membrilor PSD Argeș și a rostit, involuntar, in cadrul discursului, un apel…

- Statistica nu ne ajuta, realitatea nu ne onoreaza: potrivit profilului de țara realizat de Comisia Europena, speranța de viața este, in Romania, cu aproape șase ani sub media Uniunii Europene, fiind totodata una dintre cele mai scazute din comunitate. Documentele UE ne mai arata ca sistemul sanitar…

- Deputat Simona Bucura Oprescu: Camera Deputatilor a votat pentru repatrierea rezervei de aur a Romaniei Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat astazi proiectul de lege initiat de PSD pentru repatrierea integrala a rezervei de aur a Romaniei. Proiectul de lege a vizat modificarea…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- PSD nu mai este un partid social-democrat, ci unul populist, dupa modelele lui Orban și Salvini, a declarat fostul premier Victor Ponta intr-un interviu acordat Euractiv. ”Noi avem acum la guvernare un partid care oficial este social-democrat, dar se comporta și aplica aceleași politici ca domnul…

- Wiener Privatklinik, unul dintre cele mai mari spitale private din Austria, a inaugurat recent o reprezentanta oficiala in Timisoara, a doua din Romania dupa reprezentanta din Bucuresti, lansata in 2016. Aici, pacientii pot afla informatii de interes despre solutiile medicale de ultima generatie…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a acordat, in sedinta de joi, noi mandate unor membri ai Directoratului companiei, cu o durata de patru ani, incepand din 17 aprilie 2019, pana pe 16 aprilie 2023. Astfel, Christina Verchere rămâne în funcția de director general executiv…