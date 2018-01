Stiri pe aceeasi tema

- De Boboteaza, in diverse regiuni ale tarii se tin tot felul de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot si cel practicat de fete, care pun busuioc sub perna pentru a-si visa alesul. Botezul Domnului sau Boboteaza, din…

- De Boboteaza, Catedrala „Sfantul Sava” organizeaza o procesiune religioasa al carei punct culminant este sfintirea apelor Buzaului si aruncarea crucii in rau. De 15 ani se organizeaza astfel de procesiuni pe malul raului Buzau. In fiecare an, de Boboteaza, circa o mie de buzoieni participa la procesiunea…

- In acest sfarsit de saptamana ne vom putea bucura de temperaturi de primavara, anunta meteorologii care spun ca mercurul din termometre va atinge in unele zone si 15 grade Celsius. Si saptamana viitoare va debuta cu temperaturi ridicate in majoritatea regiunilor. Abia de miercuri temperaturile vor avea…

- Traditionalul ger al Bobotezei va fi inlocuit anul acesta de temperaturi chiar si de 16 grade Celsius. Cel putin asa sustin meteorologii, care anunta pentru acest sfarsit o vreme extrem de calda. Lucrurile se vor schimba abia de saptamana viitoare. „De Boboteaza va fi o vreme extrem de calda, vor fi…

- Astazi, la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au inceput activitatea 15 agenti de politie, care au absolvit cursurile Școlii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina. Noua promotie de politisti a fost repartizata la structuri de ordine publica si rutiera, [...] citește mai mult Post-ul Sunt…

- Profita de spiritul sarbatorilor si de mila oamenilor si isi duc copiii la cersit, unii de-o schioapa, la Targul de Craciun, din centrul Buzaului. Este cazul unor femei care chiar in aceste zile au obligat copii de 5-6 ani sa cante in centrul orasului si sa stranga bani intr-o cutie. Tinuti in frig,…

- In perioada 18-22 decembrie 2017, elevii Scolii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud au devenit „ajutoarele lui Mos Craciun” prin proiectul educational de voluntariat „Darul Bucuriei”. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, parintii si elevii scolii, sensibilizati de situatia dificila in care se…

- Astazi, in Ajunul Nașterii Mantuitorului Iisus Hristos, in ieslea din Bethleem, creștinii țin un post care merge pana la postul negru, neatingandu-se de mancare, chiar daca o pregatest cu fast pentru ziua de maine. Sfanta Cuvioasa Mucenica Eugenia este pomenita și ea in calendarul crestin ortodox in…

- Florile Dalbe, Trei Pastori, Afara ninge liniștit, Linu-i lin, Sfanta-i sara de Craciun etc., cu alte cuvinte, „cel mai frumos obicei creștinesc și romanesc, acela de a merge sa urezi de bine, pentru sarbatori, celor dragi; faceți asta și o sa va simțiți mult mai bine sufletește; eu nu doar cant, eu…

- Pruncul Dumnezeu ne daruieste putere sa trecem peste toate relele istoriei dagger; Teodosie, Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Tomisului, Har, pace, mila si bucurie de la Hristos, Cel nascut in Betleem, Iar de la noi arhiereasca binecuvantare.Iubiti fii intru Hristos,Sfanta si preafrumoasa sarbatoare…

- Un ceremonial militar si religios a fost organizat la Monumentul Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, din Piata Dacia, in memoria eroilor martiri si consacrat implinirii a 28 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989. Mai tarziu, in localitatea Spataru, s-a desfasurat un ceremonial in memoria generalului…

- Doua persoane din Galati, sot si sotie, au fost ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs pe soseaua de centura a Buzaului. In momentul in care soferul a virat fara sa se asigure, autoturismul in care se aflau cei doi galateni a fost izbit de o autoutilitara incarcata cu lemne.

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut miercuri cand o masina a intrat in plin intr-un grup de pietoni. Sase persoane au fost ranite, iar trei au suferit atacuri de panica. Accidentul s-a petrecut la Scola Generale Nr. 1, situata pe Bulevardul Nicolae Balcescu, din centrul Buzaului. De vina a fost…

- Mii de oradeni, cu nostalgii ale unei copilarii cu dalbe ierni de poveste, s-au adunat joi seara sub cupola Era Park pentru a lua parte la magia calda și misterioasa a Craciunului alaturi de Ștefan Hrușca. Simbol al folk-ului și al sarbatorilor de iarna romanești, Ștefan Hrușca a cantat…

- Sambata, 9 decembrie 2017, cu binecuvantarea și in prezența Inalt Prea Sfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radauților, va avea loc sfințirea Capelei cu hramul ”Sfantul Nicolae” din centrul satului Nisipitu, comuna Ulma. Tarnosirea Capelei va avea loc la orele 9.30, urmata de Sfanta ...

- Arhiepiscopului Dunarii de Jos, I.P.S. Casian Craciun, a ales sa marcheze, la finalul slujbei de Sf. Nicolae, trecerea in nefiinta a Regelui Mihai, mai ales ca regele a vizitat si Galatiul, si Braila. Pomenire a fost facuta la slujba tinuta in biserica Sf. Nicolae din Braila. "Ca si toata suflarea crestineasca…

- Organizatorii targului de sarbatori din centrul Buzaului au fost nevoiți sa redistribuie artiștii programați in concertele din 14,15 și 16 decembrie, declarate zile de doliu național. De aceea, seria spectacolelor din aceasta saptamana incepe joi, la ora 17.00. Cap de afiș este Xonia. „Din cauza instituirii…

- Iata cum comunica Termoficare Oradea SA, ce a facut anunțul miercuri, 6 decembrie, cu doar cateva ore inainte de intreruperea furnizarii: „Pentru corelarea lucrarilor de modernizare a intersecției strazilor Oneștilor – Barcaului cu realizarea unor de reparații la rețeaua…

- La Buzau au inceput manifestarile dedicate „Centenarului Marii Uniri”, organizate la Palatul Comunal. Actiunea de astazi a dorit sa marcheze trecerea armatei romane spre frontul din Moldova. Un prim eveniment a fost dezvelirea unei placi de marmura care atesta rolul pe care cladirea emblematica a Buzaului…

- Bradul din centrul Buzaului si cel din Oraselul Copiilor au fost adusi de pe raza judetului Buzau. Cel din Oraselul Copiilor provine de la Directia Silvica, iar cel din Piata Dacia a fost adus din satul Limpezis, comuna Movila Banului. In ultimii ani, cei doi brazi erau primiti in dar din Harghita,…

- Zeci de peisaje de toamna surprinse in muntii Buzaului pot fi admirate, timp de o saptamana, la Galeriile de Arta din Buzau. Expozitia este semnata de fotograful amator Teodor Cardei si realizata cu sprijinul Consiliului judetean Buzau si al Centrului Judetean de Cultura si Arta.

- Primarul din Buzau, Constantin Toma, a anuntat joi ca toti profesorii din municipiu vor primi pana la sfarsitul anului sumele ce reprezinta dobanzile la salariile marite ce nu s-au acordat intre anii 2008-2011, bani pentru care profesorii au apelat la instanta, castigand. Potrivit liderului Sindicatului…

- Consilierii locali dintr-un județ din Romania au votat joi un regulament de convietuire sociala, prin care buzoienilor le va fi interzis sa scuipe pe jos, sa manance seminte in parcuri sau in fata blocurilor, sa usuce rufele pe balcon, la vedere, dar si sa bata covoarele in fata blocului. "Trebuie…

- Nu este iarna in care Baraganul sa nu fie maturat de viscole puternice care ingroapa sate intregi sub nameti. Urmeaza o iarna foarte grea, avertizeaza meteorologii, iar vestea a ajuns si la urechile oamenilor care au cunoscut iadul alb din 2012 si 2014. La Smeeni, localitate din campia Buzaului, satenii…

- Consilierii locali din Buzau au votat, joi, un regulament de convietuire sociala, prin care buzoienilor le este interzis sa scuipe pe jos, sa manance seminte in parcuri sau in fata blocurilor, sa usuce rufele pe balcon, la vedere, dar si sa bata covoarele in fata blocului. „Trebuie sa civilizam acest…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu a venit astazi cu o replica pentru Maia Sandu, care a acuzat Partidul Democrat din Moldova de uzurparea puterii. Acesta o acuza de ipocrizie, pentru ca a tolerat cazurile de corupție și uzurpare a puterii din partea colegilor ei din Partidul Liberal Democrat…

- Maia Sandu nu este o sfanta, ci joaca un rol de prost gust in politica moldoveneasca. Este reactia presedintelui Parlamentului, Andrian Candu, la faptul ca seful PAS, Maia Sandu a cerut ca Vlad Plahotniuc sa fie cercetat penal pentru uzurparea puterii in stat.

- Elita invațamantului religios din județ Evenimentele dedicate ocrotitorului unitații de invațamant, Sf. Ioan Gura de Aur, au cuprins savarșirea Sfintei Liturghii de catre episcopul Hușilor, momente artistice susținute de elevi, precum și proiecția unor documentare despre viața Sfantului și detenția…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), cere Guvernului sa dea putere primarilor sa si conduca administratiile in fruntea carora au fost alesi si sa desfiinteze Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. și Marturisitori: Gurie, Samona și Aviv diaconul (Inceputul Postului Nașterii Domnului) Sfantul Cuvios Paisie de la Neamț este pomenit in calendarul creștin ortodox la 15 noiembrie. Sfantul Cuvios Paisie s-a nascut…

- Casele vechi de pe strada Cuza Voda considerate monument istoric sau de patrimoniu vor trebui consolidate si reabilitate chiar daca apartin unor persoane private. Imobilele aflate in proprietatea administratiei locale vor fi facute din bugetul orasului, iar cele care au proprietari, din fondurile acestora.…

- Cateva sute de credincioși, pelerini și preoți au intampinat, astazi, la Alba Iulia, racla cu moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia, aduse cu ocazia manifestarilor prilejuite de sarbatoarea Sfinților Marturisitori Ardeleni, acestea urmand sa ramana la Catedrala Incoronarii pana luni dimineața. Arhiepiscopia…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste, in 20 octombrie, pe Sfantul Mare Mucenic Artemie. A suferit martiriu in vremea imparatului Iulian Apostatul (361-363). A fost comandant in armata Sfantului imparat Constantin cel Mare (306-337). A vazut pe cer semnul Crucii, a participat la lupta de la Podul Vulturului…

- Arhiepiscopia Ortodoxa de Alba Iulia, imbracata in haina de sarbatoare, in 21 octombrie, face pomenirea de peste an a Sfinților Cuvioși Marturisitori Visarion și Sofronie și a Sfantului Mucenic Oprea, care, in vremuri vitrege, au aparat cu darzenie Ortodoxia strabuna și ființa neamului romanesc. UTIL:…

- Inca o ferma clandestina a fost descoperita de organele de control ale Buzaului, care au efectuat o razie la periferia orașului. Pe un teren ocupat ilegal, proprietarul fermei crește pasari, oi, vaci și caini. Proprietarul și-aamenajat și un lac langa digul de protecție al raului Buzau Acțiunea a fost…

- Batalia de la Selimbar (18 octombrie 1599), pentru Transilvania, intre domnul Tarii Romanesti, Mihai Viteazul (1593 – 1601), si principele Andrei Bathory (martie – octombrie 1599). Dupa reglementarea raporturilor cu Imperiul Otoman si Imperiul Habsburgic, Mihai Viteazul se confrunta cu principele Transilvaniei,…

- Trans Bus va mai achizitiona anul acesta inca 15 autobuze second-hand pentru transportul urban de persoane. A fost alocata o suma de bani și pentru cumpararea a noua autobuze articulate, tot la mana a doua, care sa fie folosite pe traseele din afara orasului Buzau. Acestea pot transporta o suta de calatori…

- In urma coliziunii cu autoturismul Opel, masina de teren s-a rastunat. Pe geamul Opel-ului este montat un semn de incepator, cel mai probabil soferul abia a obtinut permisul. Toti pasagerii din Opel au scapat fara rani, iar din masina 4X4 a fost ranit pasagerul din dreapta-sotia soferului si a fost…

- Barbatul aflat la racla sfintelor moaste a inceput sa urle timp de cateva minute, spre uluiala celor din jur. Dupa ce s-a inchinat, omul si-a revenit ca prin minune. Credinciosii stau ore intregi la coada pentru a atinge racla cu sfintele moaste ale Cuvioasei Parascheva. Potrivit…

- Chiar daca este abia prima zi a pelerinajului de cand moastele sunt scoase din biserica, au fost mii de pelerini care s-au inchinat pe parcursul zilei, peste 5.000, majoritatea dintre acestia venind din Voluntari, Bucuresti, cu peste o suta de autocare puse la dispozitie de Primaria Voluntari. Primarul…

- SFÂNTA PARASCHEVA. Reguli noi la cel mai mare pelerinaj ortodox din tara. Credinciosii care vin la Iasi de hramul sfintei Parascheva nu mai au voie sa atinga diverse obiecte voluminoase de racla cu moaste.

- Poliția locala a descoperit un crescator de porci care le dadea animalelor de mancare cadavre și resturi animale, dintr-o groapa infecta. Acest crescator vinde porcii intr-un targ saptamanal din apropierea municipiului Buzau. Direcția de Poliție Locala Buzau a organizat o acțiune impreuna cu reprezentanții…

- Un accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe șoseaua de centura a municipiului Buzau, aproape de fabrica de bere. Potrivit IPJ Buzau, un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz, in urma accidentului rezultand cinci victime. Șoferul unui autoturism, in varsta de 28 de ani, din București,…

