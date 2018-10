Stiri pe aceeasi tema

- Soții Bosie și baiatul lor de 17 ani au gasit o punga cu bani pe o banca din Buzau. Deși nu au avut in mana niciodata o suma atat de mare, aproape 30.000 de lei, oamenilor nu le-a trecut nici o secunda prin gand sa ia banii.(CITEȘTE ȘI: NOI FILMARI DIN DUBAI CU MAYWEATHER & ROMANCELE […] The post O…

- Barbatul, care incerca sa gaseasca un traseu pentru o calatorie, a intrat pe Google Street View și a observat ceva familiar, scrie a1.ro. Citeste si Google inchide reteaua de socializare Google Plus. Conturile a sute de mii de utilizatori au fost vulnerabile timp de 3 ani In imaginea…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din comuna Teis a ajuns la spital cu rani grave dupa ce a fost lovit in cap cu toporul de catre sotia sa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita, citat de Agerpres.ro 39; 39;Este un conflict spontan intre doi soti. Din primele date, se…

- Reacția Elenei Merișoreanu despre aventura lui Nicolae Botgros nu a intarziat sa apara. Cantareața de muzica populara, invitata in studiourile Romania TV, și-a spus punctul de vedere in legatura cu aventura sentimentala a cunoscutului dirijor. ”Nicolae Borgros este un barbat care arata foarte bine”,…

- Faimosii si-au dat frau liber bucuriei dupa ce, pentru prima data de cand a inceput cel de-al doilea sezon „Exatlon”, castiga meciul de eliminare. A fost randul Razboinicilor sa-si ia ramas bun de la un coechipier, Calin Novacescu, dupa un meci foarte strans, care nu a fost lipsit de tensiune, nervi…

- Summer Well 2018 aduce in Romania artiști de renume. In weekend-ul 11-12 august, romanii se pot bucura de festival, in locul „magic” unde se ține anual, domeniul Palatului Știrbey, din Buftea. Este cea de-a opta ediție a festivalului Summer Well. Summer Well 2018 va avea loc pe 11-12 august și, conform…

- Un cetațean, in varsta de 60 de ani, a murit, astazi, lovit de un taur, in spatele magazinului Kaufland Milcov, unde facea plaja. Se pare ca persoana in cauza a incercat sa alunge mai multe vaci care erau in zona, insa, taurul care era cu ele a crezut ca animalele sunt atacate și a intervenit […] The…