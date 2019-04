Cum a demontat Lazar un fake-news marca Toader: Cineva imi spune ca deplasarile dumneavoastra au costat frumoasa suma de 500.000 de euro

Deplasarile externe efectuate de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, de la preluarea mandatului, in anul 2016, pana in prezent, au totalizat suma de 96.373,51 lei, reprezentand 20.241,86 euro la cursul actual.



Precizarile sunt facute de Parchetul General in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a acuzat pe Lazar, in timpul interviului pentru functia de procuror general de astazi, ca ar fi dat pe deplasari 500.000 de euro.



"Voi solicita si eu oficial aceste date", a spus Toader, astazi, la Ministrul Justitiei.



Cheltuielile privind deplasarile…