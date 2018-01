Cum a declarat Patriarhia Romana Anul comemorativ 2018 si de ce. Pasaje din cuvantul PF Daniel

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca 2018 a fost declarat de catre Sfantul Sinod al BOR drept Anul omagial al Unitatii de Credinta si Neam si Anul Comemorativ al Fauritorilor Marii Uniri din 1918.…

- La slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea in noul an, Patriarhul Daniel a spus ca acum "se cuvine sa ne gandim mai mult la ceea ce inseamna darul timpului vietii prezente pamantesti, ca timp de pregatire pentru viata eterna din imparatia…

- Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, intrerupem in prezent comunicarea si comuniunea noastra cu Dumnezeu si cu vrednicii…

- Patriarhul Daniel a vorbit in prima zi a anului 2018, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, prilej cu care a anunțat și cand va fi sfințita Catedrala Mantuirii Neamului. Patriarhul a spus ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor…

- Patriarhul Daniel a amintit ca 2018 a fost declarat de catre Sfantul Sinod al BOR drept Anul omagial al Unitatii de Credinta si Neam si Anul Comemorativ al Fauritorilor Marii Uniri din 1918. "Astfel, va fi evidentiata, pe de-o parte importanta unitatii nationale a romanilor si din perspectiva…

- Presedintele Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost comemorat, miercuri, de catre oameni de stiinta, politicieni, clerici, reprezentanti ai unora dintre cele mai importante foruri de educatie din tara, cei prezenti amintind de pregatirea, modestia si devotamentul acestuia, dar si de credinta…

- In aceasta perioada, insista Preafericirea Sa, suntem chemați sa oferim mai mult ajutor celor aflați in nevoi și sa raspandim in jurul nostru pace și bucurie din pacea și bucuria lui Hristos. Sarbatoarea Nașterii Domnului sau Craciunul este Sarbatoarea in care praznuim iubirea smerita a lui Dumnezeu…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, deoarece ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului. „Vedem ca cei trei magi de la Rasarit…

- Mesaj al Patriarhului Daniel cu prilejul sarbatorii de Craciun Patriarhul Daniel intr-o adresare publica. Foto: basilica.ro. Crestinii sarbatoresc astazi Craciunul. În cursul diminetii, credinciosii participa la liturghie, iar copiii merg la colindat cu steaua, vestind nasterea lui Iisus Hristos.…

- In primul interviu dupa zece ani, acordat pentru TVR, Preafericitul Parinte Daniel a vorbit si despre regele Mihai I spunand ca: Regele a iubit poporul roman și a spus ca a așteptat cu rabdare 45 de ani pana cand a cazut comunismul și a revenit in țara.

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a luat mai multe hotarari in ședința care a avut loc, luni, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala. Una dintre acestea este legata de contribuțiile pe care le platesc credincioșii. Sfantul Sinod a adus precizari privind distincția dintre taxe și contribuții…

- Taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credincioși pentru concesionarea și intreținerea locurilor de inmormantare din cimitire. Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a avertizat asupra interdictiei conditionarii oficierii slujbei de inmormantare, mai…

- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis, luni 18 decembrie, sa aduca precizari legate de distinctia dintre taxele stabilite de consiliul parohial si contributiile benevole, avertizând asupra interdictiei conditionarii oficierii de

- Patriarhul Daniel a declarat sambata, in timpul slujbei de inmormantare a Regelui Mihai, ca Majestatea Sa a fost un om credincios, dar din cauza exilului fortat nu s-a putut intoarce timp de 45 de ani sa se roage in biserica in care a fost uns Rege al Romaniei in 1940. „Majestatea Sa Regele…

- PRELUARE transmisie LIVE TVR Ceremoniile au inceput sambata dimineata, de la ora 10:25 cu o slujba religioasa de 10 minute oficiata in Sala Tronului, de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane alaturi de un sobor de preoti, aceasta fiind urmata de o alta savarsita la catafalcul asezat in Piata Palatului…

- Regele Mihai I va fi inmormantat astazi, la Curtea de Arges, la funeralii urmand sa participe reprezentanti a zeci de case regale din intreaga lume. La ora 10.25, un scurt serviciu religios va fi oficiat in Sala Tronului de la Palatul Regal. Slujba va fi oficiata de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane…

- Regele Mihai I va fi inmormantat sambata seara in Noua Catedrala din Curtea de Arges. Ceremoniile vor incepe sambata dimineata, de la ora 10,25 cu o slujba religioasa de 10 minute oficiata in Sala Tronului, de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane alaturi de un sobor de preoti, aceasta fiind urmata de…

- Sambata dimineata sicriul Regelui Mihai va fi asezat in Piata Palatului Sicriul cu corpul neînsufletit al Regelui Mihai va fi asezat, mâine dimineata, la ora 11:00, pe un catafalc în Piata Palatului Regal, apoi va fi urcat pe un afect de tun. Cortegiul funerar, la…

- Potrtile Palatului Regal vor fi deschise toata noaptea, asftel sunt asteptati toti cei care vor sa-si ia ramas bun de la Rege. Cei prezenți la Palatul Regal pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai I, sunt rugați sa respecte urmatoarele reguli:  Sa fie imbracați in ținuta corespunzatoare, cu culori…

- La finalul acestei saptamani, Curtea de Arges va deveni cel mai important punct de pe harta Romaniei. Orasul regal isi va primi regele. Vorbim despre ultrimul drum al Regelui Mihai, acesta urmand sa fie inmormantat la Necropola Regala de la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de…

- Vestea decesului Regelui Mihai I al Romaniei a intristat profund o țara intreaga. Foarte mulți oameni, de la turiști pana la simpli trecatori, s-au oprit in aceste zile la Palatul Regal și la Palatul Elisabeta, unde au semnat in cartea de condoleanțe, au depus flori și au aprins candele și lumanari,…

- Intre 2 decembrie și 5 decembrie 2017, o delegație a Bisericii Ortodoxe Romane a fost la Moscova, la invitația Patriarhului Kiril al Moscovei și al Intregii Rusii. Ultima vizita in Rusia la un asemenea nivel a avut loc cu noua ani in urma, intre 8-9 decembrie 2008, cu prilejul funeraliilor patriarhului…

- Emisiunea de astazi este cu atat mai importanta cu cat tradiția se combina cu romanismul, cu Ziua Naționala (1 DECEMBRIE) dedicata Marii Uniri, unirea fiind una conturata in plan simbolic, nu doar ca manifestare culturala, ci aceasta se impletește cu tradiția, demonstrand unitatea și fraternitatea poporului…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, a fost foarte afectat de vestea mortii Regelui Mihai, pe care il considera o „personalitate remarcabila in plan national si international". „Am aflat cu tristete despre trecerea din aceasta viata a Majestatii Sale Regele Mihai I al…

- Patriarhia Romana: Regele Mihai ramane in istorie ca simbol al unitatii si demnitatii poporului roman Patriarhia Romana transmite un mesaj de condoleante dupa moartea Regelui Mihai, precizand ca Majestatea Sa ramane "in istorie ca simbol al unitatii si demnitatii poporului roman de pretutindeni si ca…

- Patriarul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, se afla la Moscova unde participa la manifestarile dedicate centenarului restabilirii patriarhiei ruse. Cu acest prilej s-a adresat sambata dupa-amiaza celor aproximativ 350 de ierarhi rusi prezenti la ultima sesiune a Sinodului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe…

- Mesaje de Sf Andrei, ziua in care vorbesc lupii. In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca sarbatoarea Sfantului Andrei sa fie insemnata in calendar cu Cruce Rosie, iar doi ani mai tarziu Sfantul Andrei a fost proclamat “Ocrotitorul Romaniei”.A Se spune din batrani ca lupii…

- SFANTUL ANDREI. Dupa ce va fi inconjurat lacasul de cult, credinciosii participanti la procesiune se vor putea inchina sfintelor moaște care vor fi așezate in Catedrala Patriarhala. In anul 1995, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat ca ziua Sfantului Apostol Andrei sa fie insemnata…

- O procesiune cu racla ce adaposteste moaște ale Sfantului Andrei, Ocrotitorul Romaniei, va avea loc miercuri seara, la Catedrala Patriarhala, din Capitala, in ajunul zilei de praznuire a Sfantului Apostol. Procesiunea va avea loc dupa oficierea Slujbei de Priveghere. Dupa ce va fi inconjurat lacasul…

- Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2018 a aparut deja la Editura Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei, in cinci variante: tip foaie (de perete), tip agenda de buzunar (carnetel), de perete cu spira metalica, de birou – format mare, de birou – format mic. Toate modelele de calendare…

- In semn de compasiune cu cei grav afectati de ploile torentiale cazute in regiuneaAttica, foarte aproape de Atena, Grecia, și de inundațiile care au urmat, curmand viata a 15 oameni, ranind alti 15si provocand mari pagube materiale, Patriarhia Romana adreseaza un mesaj de solidaritate crestina din…

- Daniel Muresan Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, la initiativa Preafericitului Parinte Patriarh Daniel și in contextul implinirii a 1230 de ani de la cel de-al VII-lea Sinod Ecumenic de la Niceea (787) care a aprobat cultul sfintelor icoane, a declarat 2017Anul omagial al sfintelor icoane,…

- Cu ocazia vizitei sale de joi in Romania, prilejuite de aniversarea a 10 ani de la intronizarea Patriarhului Romaniei, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Kirill I al Moscovei a acordat un interviu pentru Q Magazine, in care a abordat o serie de teme prezente in sfera publica precum relatia dintre…

- „Vineri, 27 octombrie 2017, la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, incepand cu ora 9.00, la Altarul de vara, langa Catedrala patriarhala, va fi savarsita Sfanta Liturghie de catre Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane impreuna cu Preafericitul…

- Joi, 19 octombrie 2017, la Catedrala Episcopala „Inalțarea Domnului” din Zalau a avut loc conferința pastoral-misionara semestriala de toamna a preoților din Episcopia Salajului, in prezența Preasfințitului Parinte Petroniu. Cu aceasta ocazie, a fost aniversata și implinirea a zece ani de la infiintarea…

- Parintele Cleopa, considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, explica ce se întâmpla daca a murit omul fara lumânare. Acesta mai arata și care este cea mai mare primejdie.

- Ignatie Muresanul Reprezentanții Episcopiei Hușilor și ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei lucreaza, in aceste zile, la programul intronizarii noului episcop al Hușilor, Prea Sfințitul (PS) Parinte Ignatie Mureșeanul. Evenimentul a fost stabilit pentru data de 22 octombrie, cand la Huși vor fi prezenți…

- Fostul preot Cristian Pomohaci se face vinovat de o abatere morala incompatibila cu statutul de preot, dar si de trei abateri canonice – neascultarea fata de autoritatea bisericeasca, denaturarea Liturghiei si ”declansarea si intretinerea unui scandal mediatic fara precedent”, arata reprezentantii…

- PS Ignatie Mureșeanul Dupa opt ani, Episcopia Hușilor are un nou conducator: PS Ignatie Mureșeanul. Ierarhul a fost ales in aceasta funcție ieri, cu majoritate de voturi, de membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul ședinței de lucru prezidate de Patriarhul Daniel. Ieri, sub președinția…

- In ziua de 5 octombrie 2017, in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s a desfasurat sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. In cadrul acestei sedinte a avut loc alegerea noului Episcop al Husilor. Conform, Bisericii…

- Joi, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane se intruneste pentru a desemna viitorul Episcop al Episcopiei Husilor. Pe de alta parte, fostul episcop, Corneliu Barladeanu nu a incheiat nici pana in prezent procesul de predare a Palatului Episcopal unde locuieste si acum, iar termenul ar putea fi…