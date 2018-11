Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai scump brad din tara, confectionat din aluminiu si otel, in valoare de 100.000 de euro, cumparat de Primaria Targu-Jiu in rate si folosit doar doi ani, va ramane in acest an inchis intr-un depozit. Autoritatile vor un brad natural,...

- Perdele de lumini, turturi luminosi si globuri felurite au gatit Galatiul de sarbatoare. Pentru peisajul feeric, insa, autoritatile scot din vistierie o suma fabuloasa: 3,7 milioane de lei. In acelasi oras in care 17 scoli nu au avut caldura in calorifere mai mult de 2 saptamani, din lipsa investitiilor.…

- Una din vedetele show-ului „Razboiul Vedetelor” a facut pariul vieții ei. In cadrul show-ului de televiziune, aceasta a cumparat un depozit cu 500 de dolari, iar in el… surpriza: au gasit peste 7.5 milioane de dolari. ”Prima persoana pe care a chemat-o sa-l deschida nu a reusit. Au chemat o a doua persoana,…

