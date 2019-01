Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica pe blogul sau, cristoiublog.ro, "Gindul de vineri, 4 ianuarie 2019" in care reda stenograma intalnirii din februarie 1946 dintre Iosif Stalin și o delegație ARLUS, in replica la incercarea Ambasadei ruse de a nega abuzurile comise de Armata Roșie.Citește și: Deputat…

- Un album cu fatadele restaurate ale palatelor oradene a fost lansat joi seara, la Libraria Carturesti, de catre Fundatia de protejare a monumentelor istorice din judetul Bihor. "'Povestea palatelor oradene' este un album dedicat in primul rand proprietarilor din palatele oradene care au dat…

- Am ales 10 momente, dintre cele mai mari performante ale sportului romanesc in cei 100 de ani de la Marea Unire: 1924 – La doar 6 ani de la Marea Unire, Romania castiga prima medalie olimpica, bronz, cu echipa nationala de rugby, la Jocurile Olimpice de la Paris. Componentii echipei nationale de rugby…

- In efortul de a opri Guvernul Romaniei sa transfere ambasada la Ierusalim, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, l-a sunat in aprilie pe presedintele Klaus Iohannis pentru a-l indemna sa blocheze aceasta actiune a Bucurestiului. O sursa occidentala a declarat pentru cotidianul The Jerusalem Post ca Angela…

- Zece cladiri a caror istorie este strans legata de momentul Marii Uniri de la 1918 si de ultimii o suta de ani vor fi iluminate arhitectural, pana pe 13 noiembrie, in cadrul proiectului „Ma vezi? 1918 intr-o alta lumina“. Evenimentul se desfasoara in Bucuresti si in alte cinci orase din tara.

- Incetinirea ritmului luptei anticoruptie ar fi un factor de risc in relatiile internationale ale Bucurestiului, afirma, intr-un interviu la Europa FM, consilierul politic al Ambasadei SUA, David Allen Schlaefer, care considera ca interesul Rusiei este sa vulnerabilizeze Romania si sa slabeasca legaturile…