- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca este „un nonsens” faptul ca sesizarea facuta de premierul Viorica Dancila privind existența unui posibil conflict juridic intre Parlament și ICCJ, privind formarea completelor de 5 judecatori, l-ar putea ajuta in dosarul angajarilor fictive.„Fiindca…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marți, referitor la sesizarea la CCR facuta de premierul Viorica Dancila privind un posibil conflict intre Parlament și Justiție, ca foarte corecta abordarea Executivului și nu lasa loc de interpretari, scrie Mediafax.„Din cate știu…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, referindu-se la sesizarea Curtii Constitutionale pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori, ca premierul Viorica Dancila nici nu stie ce a semnat, ea fiind "bagata in toata povestea asta" de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, transmite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca Viorica Dancila a avut ”o prestatie foarte buna la Bruxelles” si ca oficialii cu care s-a intalnit premierul au inteles totusi ca in Romania ”adevarul este altul decat cel care e prins in toate materialele mincinoase” trimise PE.

- Ministrul Eugen Teodorovici și Liviu Dragnea discuta despre proiectele care urmeaza sa fie propuse pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, transmite Romania TV, in jurnalul orei 10.00. In acest context, amintim ca Tudorel Toader, ministrul Justiției, a fost convocat, joi, la Guvern de…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Organizatia Femeilor Social-Democrate condamna "maniera incalificabila" prin care presedintele PNL incearca sa rastoarne Guvernul condus de premierul Viorica Dancila. "Incapabil sa propuna proiecte politice viabile pentru Romania sau sa coaguleze in jurul sau o majoritate parlamentara,…