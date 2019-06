Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan a intrat in dizgratia presedintelui PNL, Ludovic Orban, sustin surse liberale pentru „Adevarul“. Decizia a fost luata dupa ce in ultimele saptamani capul de lista al PNL a venit cu mai multe pretentii pentru a prelua sefia organizatiei Bucuresti, precum si a declaratiilor…

- PNL Arges, in topul organizatiilor laudate de Orban: are cea mai mare crestere dintre toate structurile liberale din tara. Marti, la analiza realizata in organismele centrale ale PNL, organizatia judeteana Arges, condusa de Adrian Miutescu a fost laudata si felicitata chiar de Ludovic Orban. Potrivit…

- Deputatul Aida-Cristina Caruceru (Grupul parlamentar al PSD), secretar al Comisiei juridice, de disciplina și imunitați și vicepreședinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și barbați: „La finalul saptamanii trecute, președintele PNL Ludovic Orban, cunoscut in mediile balciului romanesc…

- La Pitesti a inceput o noua editie a evenimentului anual de primavara: Simfonia Lalelelor. Desi afara plouase si nu erau mai mult de 10 grade, sute de copii de gradinita si scoala, dar si adolescente cu fuste scurte au fost pusi sa defileze, vineri dimineata, in tinuta sumara, in fata tribunei intesate…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, marți seara, la emisiunea "Legile puterii", decizia recenta a Curții de Apel București prin care s-a declarat intrarea în faliement a Realitații Media.

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PNL, Ludovic Orban, au discutat miercuri, la Cotroceni, despre referendumul pe Justitie, sustin surse politice pentru Adevarul. Concret, cei doi lideri au vorbit despre pericolul ca referendumul sa nu intruneasca cvorumul de prezenta.

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PNL Ludovic Orban au stabilit, marti, la Cotroceni, strategia electorala pentru referendumul pe Justitie, sustin surse politice pentru Adevarul. Iohannis si Orban se vor intalni din nou saptamana viitoare pentru a discuta, concret, despre intrebarea de pe buletinul…

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PNL Ludovic Orban au stabilit, marti, la Cotroceni, strategia electorala pentru referendumul pe Justitie, sustin surse politice pentru Adevarul. Iohannis si Orban se vor intalni din nou saptamana viitoare pentru a discuta, concret, despre intrebarea de pe buletinul…