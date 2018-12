Stiri pe aceeasi tema

- Unii copii sunt de „bani gata”, crescuți in opulența și cu fiecare moft realizat de parinți. Eliza, fiica Adrianei Iliescu, cea considerata cea mai batrana mama din Romania, nu prea se incadreaza in acest tipar.

- Mulți s-au intrebat cum și-a caștigat primii bani fiica Adrianei Iliescu, mai ales ca ea a devenit cunoscuta inca de cand s-a nascut, avand in vedere ca mama ei era la acea vreme cea mai batrana mama din lume – titlu cu care a intrat in Cartea Recordurilor in 2005. Ei bine, raspunsul la marea […] The…

- Sfarșit infiorator pentru o fetița de 10 ani, la centrul Cireșarii din București. Doi supraveghetori au scapat un dulap de 100 de kilograme pe ea. Grav ranita, micuța a fost transportata la spital, unde s-a stins dupa doua luni de coma. Andreea Maria avea 10 ani și mergea la centrul Cireșarii II, situat…

- Karina, fiica cea mare a lui Jorge implinește astazi 10 ani, iar tatal ei i-a transmis un mesaj emoționant. Fata s-a mutat in America alaturi de mama sa, iar artistul a calatorit de curand peste Ocean pentru a petrece cateva zile cu prințesa lui. „Este o zi speciala! Prima zi de nastere departe, dar…

- Adriana Iliescu (80 de ani) a marturisit adevarul despre cum a adus-o pe lume pe fetița ei. Ea a nascut-o pe Eliza Maria Bogdana la 16 ianuarie 2005, la Maternitatea Giulești, intrand astfel in Cartea Recordurilor, la acea vreme, ca fiind cea mai batrana mama din Romania. Fosta profesoara universitara…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a hotarat ce moștenire ii va lasa fiicei sale, Eliza, care acum se afla in clasa a IX-a. Adriana Iliescu a nascut-o pe Eliza in anul 2005, la varsta de 67 de ani. Atunci, Adriana Iliescu a devenit cea mai in varsta mama din Romania și a intrat in Cartea…

- Adriana Iliescu a intrat in Cartea Recordurilor drept cea mai batrana mama din lume. De mai mulți ani, are patru procese pe rol cu privire la propria avere. Femeia este optimista și promite ca totul va ajunge in posesia fiicei sale, Eliza. “Eu sper ca se vor termina si ca voi castiga, problema este…