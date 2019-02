Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore de la adoptarea bugetului pe 2019, ministerul de Finanțe a publicat, aproape de miezul nopții, și forma finala a proiectului diferita insa de ce anunțase inițial Eugen Teodorovici. Surpriză - veniturile au scăzut, cheltuielile au crescut, dar deficitul rămâne același.…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va incetini anul acesta pana la 3,8% si va ajunge la 3,6% in 2020, de la un avans estimat la 4% in 2018, se arata in Previziunile economice intermediare de iarna, publicate joi de Comisia Europeana (CE).Citește și: SURSE - Guvernul vrea sa ii anuleze…

- Eugen Teodorovici l-a chemat la ordine pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la sediul Ministerului de Finanțe, dar s-a lovit de refuzul acestuia. Cei doi ”titani” ai jocului economic al acestor zile se vor intalni, totuși, peste doar cateva zile. Pe 4 februarie, va avea loc Comitetul Național pentru…

- Președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, vor avea luni o ședința de coaliție pentru a discuta despre proiectul bugetului pentru anul 2019, potrivit unor surse politice, citate de Mediafax. O alta tema ar putea fi atacarea la CCR a refuzului președintelui de a-i numi miniștrii…

- Adoptarea Legii bugetului pe 2019 a fost amanata. Anunțul a fost facut de catre Eugen Teodorovici. Ministrul de Finanțe da asigurari cu privire la bugetul pe 2019 și precizeaza ca Romania se va incadra in deficitul asumat. Miza lui Iohannis ”E grav cand un buget nu e adoptat…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri, la Parlament, ca Liviu Dragnea a invocat „principiul subsidiaritații” intr-o discuție cu oficialii PE, in timp ce Calin Popescu Tariceanu a spus ca susține un parteneriat pe legile justiției.„Intalnirea cu dl Tajani a fost o buna…

- Guy Verhofstadt, preșditeele ALDE la nivel european, a amenințat formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu cu excluderea din familia europeana daca nu vor respecta statul de drept și cerințele MCV. Intr-un mesaj scris, miercuri, pe contul sau de Facebook dupa intalnirea cu parlamentarii ALDE din…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca actuala coalitiei va ramane la guvernare chiar daca s-a incercat sa se bage fitile. “Ramane, va spun fara niciun fel de ezitare. Am vazut ca in ultima vreme s-a incercat foarte mult, foarte mult s-a incercat sa se bage…