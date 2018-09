Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu…

- Cancelarul german Angela Merkel a acuzat grupurile de extrema dreapta, inclusiv formațiunea Alternativa pentru Germania (AfD), ca incearca sa se provoace tensiuni etnice folosindu-se de protestele violente izbucnite dupa ce un barbat german a fost injunghiat mortal, aparent, de doi azilanți, informeaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a acuzat joi formatiunea politica de dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD) de folosirea protestelor violente pentru intensificarea tensiunilor etnice, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Mai mulți oameni au fost raniți in orașul in timpul unor manifestații violente in Germania. Poliția din orașul Chemnitz, situat in estul țarii, incearca sa țina sub control protestele organizate de extremiștii care au pornit o ”vanatoare a strainilor”, dupa ce un barbat a fost injunghiat mortal de imigranți,…

- Extrema dreapta germana organizeaza luni, pentru a doua zi consecutiv, o manifestatie la Chemnitz, in estul tarii, in urma decesului unui barbat prin injunghiere intr-o altercatie presupusa cu cetateni straini, transmite AFP, potrivit Agerpres. Miscarea Pegida, anti-imigranti si anti-islam,…

- Demonstranti mascati au folosit un tun cu confetti pentru a intrerupe un eveniment politic organizat de formatiunea de extrema dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) in orasul Heilbronn, sud-vestul Germaniei,...

- Sute de persoane au protestat sambata impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) in orasul Augsburg, in sudul Germaniei, unde are loc un congres de doua zile al formatiunii...

- 5.000 de persoane au protestat, sambata, impotriva partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), in orașul Augsburg din sudul Germaniei. Protestatarii au fluturat bannere si au strigat lozinci impotriva „propagandei naziste” a partidului in fata centrului de conferinte unde membrii…