- Surse apropiate anchetei crimei din Caracal au spus ca ucigașul Gheorghe Dinca a dat detalii legat de arderea cadavrului Alexandrei, potrivit Mediafax.Potrivit unor surse apropiate anchetei, autorul a folosit benzina și in momentul in care a facut focul a mai pus și cauciucuri. Aceleași…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca DIICOT Craiova…

- Inculpatul din Caracal, Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sambata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca aceasta este

- Coșmarul din Caracal a ingrozit Romania. O echipa Libertatea, Maria Andrieș și Daniel Stanciu, a urmarit ancheta autoritaților, dar și felul in care a crescut furia in randul lucuitorilor in micul oraș din Olt. Ce au gasit criminaliștii in curtea lui Gheorghe Dinca? Care a fost rezultatul cautarilor…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Scafandrii chemați sa caute probe in lacul din apropierea casei lui Gheorghe Dinca s-au retras fara sa gaseasca noi indicii. Intr-un butoi a fost gasit un inel ars care pare sa aparțina Alexandrei, tanara de 15 ani disparuta de miercuri, transmite Mediafax.Cautarile in lac au fost sistate…

- Politistii efectueaza duminica dimineata o noua perchezitie la domiciliul lui Gherghe Dinca, in Caracal, principalul suspect, arestat pentru 30 de zile, in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu.

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, ambele disparute din Caracal, a marturisit faptul ca in ”Casa groazei” s-au petrecut mai multe orori. Barbatul, care este principalul suspect in șocantul caz…