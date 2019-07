Stiri pe aceeasi tema

- Cei care au facut curațenie dupa distracția de la Neversea au gasit sute de obiecte pierdute de festivalieri pe plaja Modern din Constanța. Toate au ajuns la secția 3 de Poliție din Constanța, de pe bulevardul Mamaia, nr. 106. Pe langa zeci de buletine, permise și carduri bancare, in mainile polițiștilor…

- Salvatore Gannaci e unul din DJ-ii renumiți pentru spectacolul pe care il face pe scena. In cazul in care va intrebați cine e Salvatore Gannaci, e unul din cei mai renumiți DJ din industrie, dar nu doar pentru ca show-ul pe care il face pe scena e unul care electrizeaza publicul de fiecare data, dar...…

- In urma cu 2 ani, Salvatore Ganacci intra in studioul Virgin Radio Romania ceva mai sobru și mai cuminte, dar pus pe glume. DJ-ul venea pentru prima data in Romania dupa ce devenise cunoscut in toata lumea cu un an inainte datorita unei piese – super hit internațional. ”Dive” a fost piesa care l-a urcat…

- Sezonul Festivalurilor e in toi, iar Virgin Radio Romania IS YOUR FESTIVAL RADIO, așa ca ai noștri colegi Andrei Niculae și Gabriel Fereșteanu, impreuna cu cele doua caștigatoare al concursului #FestivalAddicts se vor duce vara asta pe la toate festivalurile importante. Daca vreți sa vedeți toata nebunia…

- Incepem a doua zi de festival la malul marii, iar colegii noștri Andrei Niculae și Gabriel Feresteanu, impreuna cu cele doua caștigatoare de la Festival Addicts se pregatesc sa ia ziua asta in piept și sa va aduca cele mai tari experiente, in timp real, pe Instagramul Virgin Radio Romania. Cum a fost…

- Ed Sheeran a postat imaginile de aseara de la concertul de la București, in fotografii fiind vizibil faptul ca participanții chiar au avut o seara de neuitat. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Ed Sheeran (@teddysphotos) pe Iul 4, 2019 la 6:05 PDT Cum s-a vazut concertul…

- „Nocturn” este cel mai grandios concert de pana acum al unui artist roman, cu o producție impresionanta de care s-au ocupat peste 100 de oameni, cu scena de 62 de metri liniari, 350 de mp de led, 4 kilometri de cablu, 1000kw consum, 400 de lumini, cu cel mai puternic sistem de sonorizare din țara,...…

- Premiera inregistrata de un DJ roman! Alex Parker a mixat de la inalțimea de 100 de metri, pe o turbina din cel mai mare parc eolian de pe uscat din Europa. Echipele tehnice ale Parcului Eolian CEZ și Neversea au asigurat desfașurarea in siguranța a „concertului” de la inalțime. Urcarea echipamentelor,…