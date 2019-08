DJ Wanda a avut una din cele mai extravagante și mai speciale nunți din showbiz-ul romanesc. Vedeta s-a casatorit cu Karl Katavich in cadrul unei ceremonii discrete ce a avut loc in Londra și a organizat doua tipuri de petreceri, reunite sub conceptul Rock’n’Royal. Recepția Royal a avut loc la unul din cele mai exclusiviste hoteluri din Londra și s-a derulat ca un high tea englezesc, urmata fiind de o petrecere Rock intr-unul din pub-urile pitorești din cartierul exclusivit Primrose Hills, in care vedeta locuiește alaturi de alesul inimii sale. In cadrul evenimentului a fost dezvaluit și tortul…