Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile si frigul patrunzator continua sa provoace probleme uriase in Europa. 11 oameni au murit in Germania, Austria si Italia, tari afectate de un val de aer rece. A nins atat de mult in Germania si Austria, incat zapada depaseste trei metri in statiunile montane.

- Tragedie! 30 de oameni AU MURIT in urma unui accident in mina Cel putin 30 de persoane au murit, duminica, dupa surparea unei mine de aur, in nord-estul Afganistanului. Alte sapte persoane au fost ranite in accidentul produs in districtul Kohistan, din provincia Badakhshan,a anuntat guvernatorul Mohammad…

- Un tren a intrat intr-un autobuz plin cu elevi in Serbia, rupandu-l in doua și omorand cinci persoane, conform BBC. Zeci de persoane au fost ranite, iar doi adolescenți se lupta pentru viața lor dupa...

- In 2014 se petrecea un episod de care puțini iși mai aduc aminte. Ilan Laufer s-a trezit atunci cu pagina de Facebook inchisa abuziv, fara o verificare prealabila, ci doar in baza unor raportari trimise de unii utilizatori. In 2014, Ilan Laufer a explicat pentru DC News ca totul a…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara, dupa ce au fost lovite de o masina pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta, victimele fiind preluate de ambulante si duse la spital. Unul dintre raniti, un barbat de aproximativ 30 de ani, a murit la spital. Accidentul a fost provocat de un sofer…

- Momentul impactului dintre un camion și un microbus, pe o șosea din Israel, a fost filmat! Șase oameni au murit in urma cumplitului accident rutier. Alte cinci persoane au fost grav ranite, patru fiind in stare grava. Accidentul a avut loc pe Drumul 90, pe Valea Iordanului. In urma cu cateva zile, pe…

- Creste bilantul victimelor in Italia, unde furtunile violente au ucis pana acum 12 oameni. Vantul a batut cu peste 180 de kilometri pe ora si a umflat marea la Venetia, la cel mai inalt nivel din ultimii zece ani. Copacii au cazut peste masini si pagubele se ridica la milioane de euro. Probleme mari…

- Se implinesc trei ani de cand Romania isi plange victimele incendiului din clubul Colectiv. Sute de tineri se adunase in noaptea de 30 octombrie la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care-si lansau un nou album, fara sa stie ce pericol ii paste.