Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Argeș, Nicolae Georgescu, s-a alaturat echipei conduse de Victor Ponta și va sprijini candidații PRO Romania la alegerile europarlamentare din 26 mai. Nicolae Georgescu a semnat luni, 22 aprilie,...

- Victor Ponta iși dorește sa redevina premier al Romaniei și afirma ca nu și-a dorit sa candideze la președinție in 2014, insa s-a lasat convins și a ''platit pentru aceasta slabiciune''. ''Ce am invațat eu din politica este ca dincolo de aceste relații interpersonale care se strica, se imbunatațesc,…

- Idolul tefelistilor din Piata Victoriei a gasit solutia la problema lipsei autostrazilor din Romania: fiecare cetatean trebuie sa contribuie cu o suma la un fond destinat constructiei de drumuri! Ai inteles, #rezistentule? PMP iti cere sa mai bagi mana in buzunar o data, dupa ce ti s-au oprit deja taxele…

- Victor Ponta a facut joi o vizita de lucru, sustinand si o conferinta de presa impreuna cu Tudose si Campeanu. Cu acest prilej liderul PRO Romania a spus ca in acest partid va veni "curand" si al patrulea fost premier. "Si nu ne referim la Viorica Dancila", l-a completat Mihai Tudose. Referirea este,…

- Cand si in propria ta familie politica sunt puse sub semnul intrebarii masurile pe care le iei sau vrei sa le iei in numele reformarii sistemului juridic intr-adevar exista o mare problema. Exact in aceasta situatie s-a aflat Liviu Dragnea la congresul socialistilor europeni de la Madrid de saptamana…

- Victor Ponta nu rateaza nicio zi fara sa faca acuzatii la adresa lui Liviu Dragnea, iar scandalul taierii bugetului serviciilor pentru alocarea de bani destinati cumpararii de vitamina D pentru copii ii cade manușa liderului PRO Romania. Ponta, toate tunurile pe Dragnea: Banii de la SRI se duc in…

- Fragmentarea ”Grupului de la Cluj” continua in ciuda eforturilor depuse de George Maior, prin intermediul finului Victor Ponta de a opri ”hemoragia” de cadre specializate in ale combinatiilor politice si de a-si asigura sprijinul lui Ioan Rus pentru proiectul politic ”de intelligence”, vorba lui Gabriel…

- Marius Pieleanu a prezentat, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, un sondaj realizat de institutul Avangarde. Conform cifrelor acestuia, diferența dintre PSD și PNL este de 10 procente. Partidul PLUS, al lui Dacian Cioloș, nu ar intra in parlament, daca duminica viitoare ar…