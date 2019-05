Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 2 mai, a avut loc inmormantarea lui Razvan Ciobanu, decedat in a doua zi de Paște, intr-un accident de mașina. Printre cei care l-au condus pe ultimul drum s-a numarat fostul iubit, Marius, dar și vedete din Romania precum Rita Mureșan și Mircea Solcanu. Marius, fostul iubit al lui Razvan Ciobanu,…

- Catalin Botezatu a spus, joi, la Cimitirul Progresul din Capitala unde a fost inmormantat Razvan Ciobanu, ca acesta ramane pentru apropiați copilul minune al modei romanești și a indemnat publicul sa respecte durerea familiei și a prietenilor.„Suntem sortiți pieirii și cu toții greșim. De…

- Razvan Ciobanu va fi condus astazi, joi, 2 mai 2019, pe ultimul drum și va fi inmormantat la Cimitirul Progresul din Capitala. Familia și prietenii, dar și cei care ii apreciau munca, au adus cate un omagiu creatorului de moda. Catalin Boteazatu și Raluca Badulescu au scris cate un mesaj emoționant…

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax.Peste 100 de persoane s-au prezentat, joi dimineața,…

- Adina Buzatu, una dintre prietenele lui Razvan Ciobanu, a decis sa nu mearga la inmormantarea acestuia. Vedeta a explicat care este motivul pentru care a luat aceasta hotarare. "Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca, in loc sa ne plangem ruda, prietenul,…

- Razvan Ciobanu are acum o pagina "in memoriam". Cel mai probabil, un cunoscut care stia parola lui Razvan Ciobanu a setat aceasta opțiune. Averea lui Razvan Ciobanu. Ce a ramas in urma creatorului de moda Razvan Ciobanu va fi inmormantat joi. Parchetul anunta ca moartea lui Razvan…